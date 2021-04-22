Первые дома Rīgas namu pārvaldnieks закончили отопительный сезон
Foto: Shutterstock

Rīgas namu pārvaldnieks получил заявление от трех домов о досрочном прекращении отопительного сезона, сообщает пресс-служба RNP.

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В двух домах на улице Маскавас отопление было отключено 19 и 20 апреля, а на улице Баускас сезон закончится 28 апреля.

Пока что повышенного интереса на досрочное отключение отопления не наблюдается, потому что погода переменчивая и по ночам бывает холодно.

Жильцы многоквартирного дома могут принять коллективное решение о досрочном отключении отопления. Для этого уполномоченный представитель дома или общество жильцов должны подать заявление в RNP — по электронной почте rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv, оставив его в почтовом ящике возле центра обслуживания клиентов или отправив обычной почтой по адресу Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011.

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rus.DELFI.lv

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