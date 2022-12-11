Первые два вертолета Black Hawk доставлены на авиабазу НВС в Лиелварде

11 декабря первые два из четырех заказанных Национальными вооруженными силами Латвии вертолетов Black Hawk доставлены на авиабазу НВС в Лиелварде. Об этом агентству LETA сообщил министр обороны Артис Пабрикс.

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По словам Пабрикса, в настоящее время вертолеты находятся на авиационной базе НВС в Лиелварде, куда они были доставлены американским самолетом из Европы. Самолеты поставляются в собранном виде.

Сейчас идет приемка новой техники и оформление документации, чтобы Black Hawk могли быть введены в эксплуатацию и как можно быстрее стали доступны для обученных пилотов. Новые вертолеты Black Hawk планируется ввести в эксплуатацию к концу января.

"Эти вертолеты очень важны в нашей авиации, потому что ресурсы, которые были у нас из так называемого советского наследия, исчерпаны", — сказал Пабрикс. Министр добавил, что новые вертолеты будут иметь специфическую окраску, отличную от самолетов других армий, находящихся в Латвии.

На вопрос об остальных вертолетах, запланированных к закупке, Пабрикс заявил, что они, скорее всего, будут поставлены в течение следующего года.

Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятных погодных условий 10 декабря не удалось доставить в Латвию первые два из четырех вертолетов, заказанных НВС.

В сентябре 2018 года Кабмин поддержал покупку четырех вертолетов Black Hawk на сумму около 175 млн евро, заключив межправительственное соглашение с США. Софинансирование составляет 15,5 млн долларов.

Минувшим летом армия Украины получила из Латвии два вертолета "Ми-17" и два вертолета "Ми-2". Сейчас в распоряжении НВС Латвии остались два вертолета Ми-17 возрастном несколько десятков лет.