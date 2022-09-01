Первые измененные вакцины от Covid-19 рекомендованы для регистрации в ЕС. Когда они появятся в Латвии?

Комитет по регистрации лекарственных средств (CHMP) Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) рекомендовал зарегистрировать две вакцины, адаптированные для обеспечения более широкой защиты от Covid-19, сообщает Государственное агентство лекарств.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Адаптированные вакцины Comirnaty Original/Omicron BA.1 и Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1 предусмотрены для лиц в возрасте от 12 лет, которые прошли хотя бы первичную вакцинацию от Covid-19. Эти вакцины являются измененными версиями оригинальных препаратов Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и Spikevax (Moderna), которые предназначены для защиты от подтипа омикрона BA.1 и оригинального вируса SARS-CoV-2.

Вакцины были адаптированы для лучшего соответствия циркулирующим штаммам SARS-CoV-2. Адаптированные вакцины могут расширить защиту от различных штаммов, и поэтому ожидается, что они обеспечат оптимальную защиту от Covid-19 по мере развития и мутации вируса.

Согласно рекомендациям Государственного совета по иммунизации (IVP) на осень, сезонная вакцинация от коронавируса рекомендуется для всего общества. Вакцинация настоятельно рекомендуется людям с ослабленным иммунитетом и их близким контактам, жителям с хроническими заболеваниями, лицам, длительное время проживающим в центрах социальной защиты, и обслуживающему их персоналу, пожилым людям в возрасте 65 лет и старше, медицинскому персоналу и беременным женщинам. Кроме того, по рекомендации IVP первичную вакцинацию можно проводить и адаптированной вакциной.

Когда адаптированные вакцины появятся в Латвии?



Рекомендация EMA направлена ​​в Европейскую комиссию, которая вскоре примет окончательное решение о регистрации адаптированных вакцин, юридически обязательное для всех государств-членов Европейского союза (ЕС). После окончательного решения Еврокомиссии адаптированные вакцины будут разрешены для использования на всей территории ЕС, в том числе и в Латвии.

Согласно информации от Национальной службы здравоохранения (NVD), предусмотрено, что первая партия адаптированных вакцин от коронавируса может быть доставлена в Латвию в течение недели после регистрации препаратов в EMA — предположительно в середине следующей недели. Практики семейных врачей и кабинеты вакцинации смогут заказать вакцины и использовать их для вакцинации жителей.

Как записаться на прививку от Covid-19 адаптированной вакциной?



Как и сейчас, после доставки адаптированных вакцин от Covid-19, для того, чтобы записаться на прививку необходимо связаться с практикой своего семейного врача или кабинетом вакцинации. Заявку на вакцинацию можно также оставить на сайте Manavakcina.lv.

SPKC и NVD предоставят дополнительную информацию, как только будут доставлены адаптированные вакцины.