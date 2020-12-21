Первые кабинеты вакцинации от Covid-19 будут открыты в больницах, первая партия составит 9750 доз

Первые десять кабинетов вакцинации от Covid-19 будут организованы в больницах Латвии, сообщил агентству LETA представитель Министерства здравоохранения Оскарс Шнейдерс. Государственное агентство лекарств указало, что первая партия вакцин составит 9750 доз.

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Вакцинация начнется в:

Рижской Восточной клинической университетской больнице,

Клинической университетской больнице им. Страдиня,

Детской клинической университетской больнице,

Лиепайской региональной больнице,

Северокурземской региональной больнице,

Елгавской городской больнице,

Екабпилсской региональной больнице,

Резекненской больнице,

Даугавпилсской региональной больнице,

Видземской больнице.



По словам Шнейдерса, эти больницы уже составляют список работников, которые получат вакцину первыми.

Первая партия вакцин поступит в Латвию 26 декабря и будет храниться в замороженном виде при минус 75 градусах у оптовых торговцев лекарствами. 28 декабря утром торговцы поставят дозы в больницы, сообщает Минздрав. Там вакцины при температуре от +2 до +8 градусов можно хранить до пяти дней.

Первыми вакцины получат медики и работники Службы неотложной медицинской помощи. Министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!) в своем Twitter подчеркнула, что это лучший Рождественский подарок медикам и обществу в целом.

Как уже сообщалось, Европейское агентство лекарств одобрило вакцину BioNTech/Pfizer, сообщив, что препарат соответствует строгим стандартам ЕС по безопасности, эффективности и качеству. Вакцинация в ЕС начнется 27 декабря.