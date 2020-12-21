Первые кабинеты вакцинации от Covid-19 будут открыты в больницах, первая партия составит 9750 доз

Первые десять кабинетов вакцинации от Covid-19 будут организованы в больницах Латвии, сообщил агентству LETA представитель Министерства здравоохранения Оскарс Шнейдерс. Государственное агентство лекарств указало, что первая партия вакцин составит 9750 доз.
Вакцинация начнется в:
- Рижской Восточной клинической университетской больнице,
- Клинической университетской больнице им. Страдиня,
- Детской клинической университетской больнице,
- Лиепайской региональной больнице,
- Северокурземской региональной больнице,
- Елгавской городской больнице,
- Екабпилсской региональной больнице,
- Резекненской больнице,
- Даугавпилсской региональной больнице,
- Видземской больнице.
По словам Шнейдерса, эти больницы уже составляют список работников, которые получат вакцину первыми.
Первая партия вакцин поступит в Латвию 26 декабря и будет храниться в замороженном виде при минус 75 градусах у оптовых торговцев лекарствами. 28 декабря утром торговцы поставят дозы в больницы, сообщает Минздрав. Там вакцины при температуре от +2 до +8 градусов можно хранить до пяти дней.
Первыми вакцины получат медики и работники Службы неотложной медицинской помощи. Министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!) в своем Twitter подчеркнула, что это лучший Рождественский подарок медикам и обществу в целом.
Как уже сообщалось, Европейское агентство лекарств одобрило вакцину BioNTech/Pfizer, сообщив, что препарат соответствует строгим стандартам ЕС по безопасности, эффективности и качеству. Вакцинация в ЕС начнется 27 декабря.