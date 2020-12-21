Первые кабинеты вакцинации от Covid-19 будут открыты в больницах, первая партия составит 9750 доз
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Первые десять кабинетов вакцинации от Covid-19 будут организованы в больницах Латвии, сообщил агентству LETA представитель Министерства здравоохранения Оскарс Шнейдерс. Государственное агентство лекарств указало, что первая партия вакцин составит 9750 доз.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Вакцинация начнется в:

  • Рижской Восточной клинической университетской больнице,
  • Клинической университетской больнице им. Страдиня,
  • Детской клинической университетской больнице,
  • Лиепайской региональной больнице,
  • Северокурземской региональной больнице,
  • Елгавской городской больнице,
  • Екабпилсской региональной больнице,
  • Резекненской больнице,
  • Даугавпилсской региональной больнице,
  • Видземской больнице.


По словам Шнейдерса, эти больницы уже составляют список работников, которые получат вакцину первыми.

Первая партия вакцин поступит в Латвию 26 декабря и будет храниться в замороженном виде при минус 75 градусах у оптовых торговцев лекарствами. 28 декабря утром торговцы поставят дозы в больницы, сообщает Минздрав. Там вакцины при температуре от +2 до +8 градусов можно хранить до пяти дней.

Первыми вакцины получат медики и работники Службы неотложной медицинской помощи. Министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!) в своем Twitter подчеркнула, что это лучший Рождественский подарок медикам и обществу в целом.

Как уже сообщалось, Европейское агентство лекарств одобрило вакцину BioNTech/Pfizer, сообщив, что препарат соответствует строгим стандартам ЕС по безопасности, эффективности и качеству. Вакцинация в ЕС начнется 27 декабря.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

48

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Как сапожник без сапог. Кристине Гарклава рассказывает историю Эвиты
Рентген для бизнес-процессов: как компании работают над прозрачностью и что она даёт?
Подводные дроны, произведенные в Рижском порту, успешно конкурируют на мировых рынках
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота