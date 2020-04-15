Первые "ласточки" смягчения введенных в Латвии мер могут появиться через две недели

Через две недели эпидемиологи могут выступить с предложениями, касающимися смягчения мер, введенных ранее в Латвии для борьбы с распространением коронавируса. Такое заявление утром в среду, 15 апреля, в эфире передачи "900 секунд" телеканала TV3 сделал премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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При этом Кариньш отметил, что в нынешней ситуации связанные с Covid-19 ограничения в Латвии являются "самыми либеральными по сравнению с другими странами Европы". "Нам просто нужно увеличить объем тестирования, чтобы мы смогли контролировать распространение Covid-19 и знали, какие шаги следует предпринимать по его ограничению", — пояснил Кариньш.

Как сообщалось, чрезвычайная ситуация из-за Covid-19, предусматривающее ряд ограничительных мер и запретов, продлена в Латвии до 12 мая.

Премьер отметил, что Covid-19 — коварное заболевание, о котором ученые пока знают очень мало, поэтому единственный способ, как болезнь ограничивать, это соблюдать дистанцию и мыть руки.

Глава правительства призвал латвийцев серьезно относиться к введенным в стране ограничениям, но отметил, что новых мер пока не планируется.