Первые лица Латвии призвали ввести санкции против России после решения Путина по ЛНР и ДНР

Первые лица Латвийского государства выступили с совместным заявлением, в котором осудили решение президента России Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает пресс-служба Канцелярии президента.

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Заявление подписали президент Латвии Эгилс Левитс, председатель Сейма Инара Мурниеце, премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

"Принятое президентом Российской Федерации решение признать независимость неподконтрольных Украине территорий Луганска и Донецка продолжает начавшуюся еще в 2014 году атаку на независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, предполагая противозаконное изменение границ в Европе", — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что Россия грубо нарушила нормы международного права, и, прикрываясь сфабрикованными поводами и распространяя заведомо ложную информацию, пытается насильственным способом добиться смены правительства и внешнеполитического курса Украины. "Латвия категорически осуждает действия России и призывает международное сообщество сделать максимально сильные шаги для того, чтобы остановить агрессию России и оказать помощь Украине", — пишут авторы заявления.

Они также призывают международное сообщество сплотиться и ввести жесткие санкции против России и лиц, которые несут ответственность за атаку на государственность Украины. Кроме того, они призывают укрепить силы НАТО на восточном фланге альянса, чтобы обеспечить безопасность в регионе.

Левитс, Мурниеце, Кариньш и Ринкевич подтверждают солидарность Латвии и Украины и поддержку свободы, суверенитета и территориальной целостности Украины.