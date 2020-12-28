Первые прививки, в больницах все больше молодых пациентов. Главное о Covid-19 на 28 декабря

28 декабря в Латвии стартовала массовая вакцинация от Covid-19. Врачи говорят, что появился свет в конце туннеля, однако даже если население страны удастся убедить в важности и безвредности прививок, привить критическую массу как минимум до лета не удастся.

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Цифры. За сутки — 508 новых случаев, и с начала рождественских праздников показатели ни разу не достигали 1000 заболевших. Однако поводов для оптимизма пока нет: количество тестов уменьшилось, а доля позитивных результатов теста выросла (10,6% по сравнению с 9,1% неделю назад). Центр контроля и профилактики заболеваний (SPKC) объясняет: причина в том, что тестирование проводится более целенаправленно. При этом только треть заразившихся (37,8%) смогли установить источник заражения. Неделю назад это могли сделать 62,4%. 19 человек умерли, в больницах находятся 1048 пациентов. 61 из них — с тяжелым ходом заболевания.

В Литве и Эстонии показатели тоже были сравнительно невысокими: соответственно, 1173 и 416 новых случаев, 15 и 6 летальных исходов.

Начало вакцинации в Латвии: главное. В понедельник утром первые прививки от Covid-19 получили врачи латвийских больниц. При этом большая часть медиков в целом позитивно воспринимает начало вакцинации. Исключение — Даугавпилс: по первоначальной информации, там готовность сделать прививку изъявили только 5% медработников. По словам председателя правления Даугавпилсской региональной больницы Евгения Семенова, ситуация "понемногу улучшается".

Что вообще нужно знать о прививках? Главные моменты: принудительной вакцинации не будет; вакцины будут бесплатными; прививать будут в порядке очереди (всех желающих — вероятно, только летом). Нет, пока неизвестно, будут ли какие-то ограничения для тех, кто отказался прививаться (но не исключены трудности с путешествиями: в какой-то момент у вас могут попросить справку о прививке). И — нет, прививка не освобождает от маски, дистанции в два метра и прочих ограничений. Вакцина в первую очередь защищает от тяжелого хода болезни и смерти. Подробнее об этом и не только — в статье С прививкой, но без маски? 14 вопросов и ответов о вакцинах от Covid-19 в Латвии.

В больницах все больше молодых пациентов. За неделю в латвийских больницах заметно — с 42 до 57 человек — выросло количество сравнительно молодых пациентов (в возрасте 30-39 лет), свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. Заболевание у них протекает, в основном, в средне-тяжелой форме. В больницах с Сovid-19 также лечатся шесть детей в возрасте до 9 лет и пять человек в возрасте от 10 до 19 лет. В Лиепайской региональной больнице в понедельник умерла пациентка, которая находилась в возрастной группе 20-30 лет. По данным SPKC, на данный момент зафиксировано 18 случаев смерти заразившихся Covid-19 пациентов в возрасте от 20 до 49 лет.

Ограничения амбулаторных услуг пока что не будет. Правительство во вторник все же не будет рассматривать идею Министерства здравоохранения о возможности временно ограничить объем предоставляемых в медучреждениях амбулаторных услуг. Однако при этом Минздрав планирует подать на рассмотрение поправки, которые введут более строгие правила эпидемиологической безопасности в больницах Латвии, чтобы уменьшить возможность заболевания медиков Covid-19 на рабочем месте.

Шесть стран в "стоп-листе". С понедельника запрещены регулярные пассажирские перевозки в Швецию, Литву, Люксембург, Хорватию, Сан-Марино и Словению. Ранее уже сообщалось, что из-за быстрого распространения нового типа Covid-19 запрещены пассажирские перевозки в Великобританию и из нее с 21 декабря по 1 января 2021 года.

Темный Новый год. Для того, чтобы избежать скопления людей праздничное освещение рижских парков можно 31 декабря будет выключено после 18 часов. В целом же освещенные парки отдыха будут открыты до 10 января.

