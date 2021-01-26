Первые вакцины AstraZeneca могут поступить в Латвию 7 февраля
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Если Евросоюз, как планировалось, утвердит использование вакцины AstraZeneca до конца января, первая партия из 13 439 доз поступит в Латвию 7 февраля, сообщает LETA.

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AstraZeneca ранее сообщала, что из-за уменьшения объемов производства противокоронавирусной вакцины доставки в ЕМ будут задерживаться, однако, как подтверждает Минздрав, в феврале Латвия все-таки получит 72 874 дозы тремя отдельными партиями.

Об остальных запланированных дозах информации пока нет, переговоры продолжаются. Утром министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что не исключает, что из-за срыва сроков Латвия может даже судиться с производителями вакцин.

31 января Латвия еще должна получить 2400 доз вакцины Moderna, предварительно планируется, что 8 февраля придет еще 4800 доз Moderna, 17 февраля — 20 738 доз AstraZeneca, в районе 22 февраля — 15 600 доз Moderna и в конце февраля — 38 679 доз AstraZeneca.

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