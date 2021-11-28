Первый Адвент: в Риге зажгутся главные рождественские елки

Сегодня, 28 ноября, в первое воскресенье Адвента, в Риге зажгутся главные рождественские елки на Домской и Ратушной площадях, а в домах культуры и церквях пройдут праздничные концерты, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

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В целом столичное самоуправление в этом году установит 16 елок в микрорайонах столицы, а 22 елки украсят культурные центры, парки, скверы и площади.

Праздничная атмосфера будет царить также на концертах в домах культуры и церквях, которые можно посетить в "зеленом" режиме, а отдельные концерты будут транслироваться онлайн.