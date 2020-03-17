Первый автобусный конвой из Польши пересек границу, латвийцев сопроводили до границы

Первый конвой транспортных средств из Польши во вторник утром пересек границу, следовавших автобусами граждан Латвии и Эстонии полиция сопроводила до границы с Латвией. Премьер Литвы Саулюс Сквернялис сообщил, что сформировано четыре конвоя.

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Пресс-атташе Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис сказал, что конвой, в котором было 20 транспортных средств с 71 человеком, пересек границу около десяти часов утра.

"Польские представители сопроводили конвой до нашей границы в 9.47 через пункт Калварию, в общей сложности 20 транспортных средств, из них в 16 были граждане Литвы, в четырех — жители Латвии и Эстонии", — сказал Мишутис.

По его словам, в общей сложности в страну уже прибыло 52 гражданина Литвы, а также четыре украинца и один белорус, у которых есть вид на жительство в Литве. Между тем четыре транспортных средств с 14 гражданами Латвии и Эстонии литовская полиция проводила до границы с Латвией, как это предусмотрено в правительственном постановлении о транзитном коридоре.

"Польша сказала, что автобусы и микроавтобусы будут пропускать. В это самое время по территории Польши четыре конвоя едут в Литву, один уже приехал в Литву, 71 человек вернулся", — сказал журналистам премьер.

Мишутис сказал, что, по предварительным данным, второй конвой во вторник в полдень был примерно в 250 км от польско-литовской границы, в нем 25 транспортных средств со 126 людьми.

Глава правительства во вторник перед обедом сказал в Сейме журналистам, что отправление поезда из Франкфурта-на-Одере немного откладывается.

"Отправление поезда откладывается, он заполняется. Я надеюсь, что он сегодня поздно вечером доберется до Каунаса. Посмотрим, как заполнится паром", — сказал Сквернялис.

Он посетовал, что, закрыв границу, Польша не оставила временного гуманитарного коридора, хотя неофициально обещала это сделать. С другой стороны, премьер не считает, что эта ситуация повредит межгосударственным отношениям.

По его словам, вопрос пересечения границ должен обсуждаться сегодня на заседании Европейского совета в режиме видеоконференц-связи.

Литовцы застряли в Германии и Польше после того, как Польша закрыла границы из-за коронавируса. Ситуацию обострило решение Польши не пропустить конвоем легковые автомобили. Для их пассажиров организована возвращение паромом и поездом, но литовцам трудно добраться до них из-за заторов на дорогах.