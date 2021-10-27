"Первый Балтийский канал" исчез, но остался в вещательной сетке

"Первый Балтийский канал Латвия" со вторника, 26 октября, больше ничего не показывает. На прошлой неделе Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) аннулировал его лицензию на вещание. Однако фактически сам канал никуда не исчез. В этом можно убедиться, просто включив телевизор, пишет портал Rus.Lsm.lv.

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"ПБК Латвия" действительно исчез из вещания, но в сетке есть телеканал "ПБК+". На первый взгляд, содержание похоже. Дело в том, что еще в сентябре содержание "Первого Балтийского канала" было перенесено на новый канал — "ПБК+". В свою очередь, прежний Первый Балтийский начал вещать на латышском языке. Решением Совета по электронным СМИ закрыт именно он.

По сути, "ПБК+" — это тот же канал, который продолжает вещать, но уже по другой лицензии — эстонской. Есть и еще один канал — "ПБК Литва", от также доступен в телевизионной сетке.

Как уже ранее писал портал Delfi, NEPLP свое решение объяснил так: в течение года в программах "ПБК Латвия" были констатированы три существенных нарушения закона "Об электронных средствах массовой информации". В первом случае штраф был наложен за грубое нарушение основных условий выданной лицензии на вещание путем трансляции в программе "ПБК Латвия" программ, созданных другими электронными СМИ.

Во втором случае штраф был наложен за несоблюдение обязательств предоставлять в программе не менее 51% еженедельных европейских аудиовизуальных передач.

В третьем случае штраф был наложен, поскольку в программе содержалась информация, которая угрожала общественному здоровью или могла представлять серьезный риск. В одной из передач, в частности, говорилось о том, что Covid-19 — заболевание с низким уровнем заразности, и от него можно уберечься, употребляя в пищу сельдь.