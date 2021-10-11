Первый день ЧС: "ковидные" ограничения вызвали хаос. 11 октября: главное
Foto: LETA

11 октября в Латвии вступили в силу ограничения, связанные с распространением Covid-19. Для половины населения страны — тех, кто уже сделал прививку — изменилось немногое. А вот непривитые столкнулись с первыми реальными проблемами: без "ковидного" сертификата не удается попасть к врачу; работодатели начали требовать от сотрудников немедленно привиться; торговые центры спешно отделяют "красные" зоны от "зеленых". Впереди — отмена льгот на проезд в общественном транспорте для невакцинированных. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 11 октября.

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Непривитые: хождение по мукам


Кабинет министров добился своего: существенно усложнил жизнь непривитым жителям Латвии. Однако и привитые, и не привитые в понедельник оказались в "серой зоне": как именно будут применяться "ковидные" ограничения, до конца неясно. Социальные сети пестрят жалобами и вопросами: непонятно, что разрешено и что запрещено, и где можно быстро сделать прививку. Не так легко и оперативно сдать тест: в лаборатории выстроились очереди.

  • Темпы вакцинации на выходных заметно выросли. При этом в некоторых торговых центрах пункты вакцинации были закрыты. Delfi обобщает ситуацию с местами, где можно сделать прививку.
  • Некоторые медучреждения уже отказываются принимать непривитых и непереболевших жителей, а также тех, кто не может предъявить негативный тест на Covid-19. Другие пока принимают всех и ждут распоряжения Министерства здравоохранения. Что будет дальше, неясно. Зато услуги индустрии красоты доступны теперь только тем, у кого есть ковидный сертификат.
  • Кому и когда нужно сделать прививку, чтобы не потерять работу, тоже пока не очень понятно. Только в понедельник Министерство благосостояния распространило инструкцию о том, кто может работать очно и в какие сроки после требования работодателя работник должен получить первую инъекцию. Между тем, по неофициальной информации, некоторые работодатели начали требовать у сотрудников ковидный сертификат.
  • C 18 октября скидки на проезд в общественном транспорте будут только у вакцинированных и переболевших, объявило Министерство сообщения. На практике Rīgas satiksme еще только ищет решение, как рассортировать пассажиров-льготников на привитых и непривитых в рамках системы э-талона. В Риге право на бесплатный проезд имеют все пенсионеры.
  • Магазины с товарами первой необходимости продлевают время работы. Торговые центры спешно отделяют "красную зону", в которой могут находиться непривитые, от "зеленой", доступной только для привитых и переболевших.
  • Даже в зоопарк пустят теперь только привитых и переболевших. Гулять по территории можно будет только в масках. Дети до 12 лет должны предъявить негативный школьный тест.

Эксперты все равно предрекают локдаун


Экспертная группа, работавшая при Кабинете министров на добровольных началах, в понедельник прекратила сотрудничество с правительством. Несколько месяцев эксперты били в набат, призывая политиков поторопиться с "ковидными" ограничениями, не допуская катастрофического сценария. Но к ним не прислушались. "Единственное сильное решение, которое могло бы помочь — это так называемый локдаун на две-три недели", — говорит сейчас член правления Латвийского общества врачей Карлис Раценис. Подробно о том, что почему эксперты и специалисты не верят в действенность принятых ограничений, читайте здесь.

Картина дня


1002 новых случая Covid-19, пять смертей за сутки. Доля позитивных результатов — 12,8%. В больницах находятся уже более 800 "ковидных" пациентов. Глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле прогнозирует, что число госпитализированных пациентов начнет уменьшаться только к Рождеству — при условии роста темпов вакцинации и сознательности общества.

Полевой госпиталь на подходе. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что правительство готовится рассмотреть вопросы о доплатах медикам в связи с Covid-19 и возможности создания больницы временного ухода.

Привитые пожилые люди получат 20 евро в месяц в виде компенсации удорожания энергоресурсов. Пособие будут выплачиваться в самые холодные месяцы. Таким образом власть надеется мотивировать пенсионеров прививаться.

60 млн евро в месяц нужно найти в госбюджете, чтобы поддержать финансово предприятия и работников, затронутых новыми "ковидными" ограничениями. Об этом сообщил министр экономики Янис Витенбергс.

Молодые девушки все чаще выпивают. Рижская дума озаботилась тем, что все больше юных горожанок начинают употреблять алкоголь из-за большого выбора "легких спиртных напитков" и большой доступности алкоголя в целом.

В Риге начался ремонт водопровода на улице Гертрудес на участке от улицы Бривибас до улицы Кр. Барона. В том самом месте, где в пробоины проваливались автомашины.

1,4 млн евро наличными были изъяты на государственной границе. Деньги были, возможно, получены преступным путем. Управление таможенно-налоговой полиции Служб госдоходов начало два уголовных процесса.

Что почитать?


Легендарные LAROCCA и STUDIO69. Названия этих клубов — не пустой звук для всех, чья молодость пришлась на нулевые. Delfi представляет вторую часть проекта "Культовые места, которых больше нет" — о легендарных рижских клубах и барах 1990-х и 2000-х годов.

Ромашки вместо врачей? Говорят, природа лечит. В психологии даже существуют такие понятия как "садовая терапия" и "терапевтические сады". Как они могут улучшить наше самочувствие?

Личная Грузия. В эпоху Covid-19 люди тоже ездят в отпуск. Индустрия путешествий, сильно просевшая в 2020 году, несмело, но поднимает голову. Люди сильно устали сидеть на одном месте: многие стремятся сменить обстановку, другие — побывать в очень туристических местах пока там нет дикого количества людей, ну а третьи пытаются вернуться туда, где им когда-то было очень хорошо. О своей поездке в Грузию во время пандемии рассказала наша читательница Наталья.

Осенние кадры. Если вы еще не успели съездить в этом году в Сигулду, то можно посмотреть на нее, а, заодно, и на Цесис с высоты птичьего полета — фотографии Михаила Игнатса, как всегда, очень красивы.

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