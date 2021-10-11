Первый день ЧС: "ковидные" ограничения вызвали хаос. 11 октября: главное

11 октября в Латвии вступили в силу ограничения, связанные с распространением Covid-19. Для половины населения страны — тех, кто уже сделал прививку — изменилось немногое. А вот непривитые столкнулись с первыми реальными проблемами: без "ковидного" сертификата не удается попасть к врачу; работодатели начали требовать от сотрудников немедленно привиться; торговые центры спешно отделяют "красные" зоны от "зеленых". Впереди — отмена льгот на проезд в общественном транспорте для невакцинированных. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 11 октября.

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Непривитые: хождение по мукам



Кабинет министров добился своего: существенно усложнил жизнь непривитым жителям Латвии. Однако и привитые, и не привитые в понедельник оказались в "серой зоне": как именно будут применяться "ковидные" ограничения, до конца неясно. Социальные сети пестрят жалобами и вопросами: непонятно, что разрешено и что запрещено, и где можно быстро сделать прививку. Не так легко и оперативно сдать тест: в лаборатории выстроились очереди.

Темпы вакцинации на выходных заметно выросли. При этом в некоторых торговых центрах пункты вакцинации были закрыты. Delfi обобщает ситуацию с местами, где можно сделать прививку.

Некоторые медучреждения уже отказываются принимать непривитых и непереболевших жителей, а также тех, кто не может предъявить негативный тест на Covid-19. Другие пока принимают всех и ждут распоряжения Министерства здравоохранения. Что будет дальше, неясно. Зато услуги индустрии красоты доступны теперь только тем, у кого есть ковидный сертификат.

Кому и когда нужно сделать прививку, чтобы не потерять работу, тоже пока не очень понятно. Только в понедельник Министерство благосостояния распространило инструкцию о том, кто может работать очно и в какие сроки после требования работодателя работник должен получить первую инъекцию. Между тем, по неофициальной информации, некоторые работодатели начали требовать у сотрудников ковидный сертификат.

C 18 октября скидки на проезд в общественном транспорте будут только у вакцинированных и переболевших, объявило Министерство сообщения. На практике Rīgas satiksme еще только ищет решение, как рассортировать пассажиров-льготников на привитых и непривитых в рамках системы э-талона. В Риге право на бесплатный проезд имеют все пенсионеры.

Магазины с товарами первой необходимости продлевают время работы. Торговые центры спешно отделяют "красную зону", в которой могут находиться непривитые, от "зеленой", доступной только для привитых и переболевших.

Даже в зоопарк пустят теперь только привитых и переболевших. Гулять по территории можно будет только в масках. Дети до 12 лет должны предъявить негативный школьный тест.

Эксперты все равно предрекают локдаун



Экспертная группа, работавшая при Кабинете министров на добровольных началах, в понедельник прекратила сотрудничество с правительством. Несколько месяцев эксперты били в набат, призывая политиков поторопиться с "ковидными" ограничениями, не допуская катастрофического сценария. Но к ним не прислушались. "Единственное сильное решение, которое могло бы помочь — это так называемый локдаун на две-три недели", — говорит сейчас член правления Латвийского общества врачей Карлис Раценис. Подробно о том, что почему эксперты и специалисты не верят в действенность принятых ограничений, читайте здесь.

Картина дня



1002 новых случая Covid-19, пять смертей за сутки. Доля позитивных результатов — 12,8%. В больницах находятся уже более 800 "ковидных" пациентов. Глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле прогнозирует, что число госпитализированных пациентов начнет уменьшаться только к Рождеству — при условии роста темпов вакцинации и сознательности общества.

Полевой госпиталь на подходе. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что правительство готовится рассмотреть вопросы о доплатах медикам в связи с Covid-19 и возможности создания больницы временного ухода.

Привитые пожилые люди получат 20 евро в месяц в виде компенсации удорожания энергоресурсов. Пособие будут выплачиваться в самые холодные месяцы. Таким образом власть надеется мотивировать пенсионеров прививаться.

60 млн евро в месяц нужно найти в госбюджете, чтобы поддержать финансово предприятия и работников, затронутых новыми "ковидными" ограничениями. Об этом сообщил министр экономики Янис Витенбергс.

Молодые девушки все чаще выпивают. Рижская дума озаботилась тем, что все больше юных горожанок начинают употреблять алкоголь из-за большого выбора "легких спиртных напитков" и большой доступности алкоголя в целом.

В Риге начался ремонт водопровода на улице Гертрудес на участке от улицы Бривибас до улицы Кр. Барона. В том самом месте, где в пробоины проваливались автомашины.

1,4 млн евро наличными были изъяты на государственной границе. Деньги были, возможно, получены преступным путем. Управление таможенно-налоговой полиции Служб госдоходов начало два уголовных процесса.

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