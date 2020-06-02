Первый день экзаменов прошел без происшествий и нарушений
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Первый день экзаменов подходит к концу, происшествий и нарушений зафиксировано не было, сообщила агентству LETA представитель Государственного центра содержания образования (ГЦСО) Лиене Берзиня.

По информации ГЦСО, первый день экзаменов проходил без происшествий, полиция также не сообщала центру о каких-либо нарушениях или утечке экзаменационных материалов.

До 19 часов продолжалась устная часть экзамена по английскому языку. Письменная часть закончилась раньше без каких-либо крупных инцидентов, сообщила Берзиня.

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LETA

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LETA
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