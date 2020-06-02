Первый день экзаменов прошел без происшествий и нарушений

Первый день экзаменов подходит к концу, происшествий и нарушений зафиксировано не было, сообщила агентству LETA представитель Государственного центра содержания образования (ГЦСО) Лиене Берзиня.

По информации ГЦСО, первый день экзаменов проходил без происшествий, полиция также не сообщала центру о каких-либо нарушениях или утечке экзаменационных материалов.

До 19 часов продолжалась устная часть экзамена по английскому языку. Письменная часть закончилась раньше без каких-либо крупных инцидентов, сообщила Берзиня.