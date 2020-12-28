Первый день вакцинации Covid-19: в Даугавпилсе медики записываются не столь охотно

В понедельник, 28 декабря, вакцинация против Covid-19 началась в 10 местах по всей Латвии, первыми прививки получили медицинские работники. В Риге медперсонал возможность вакцинироваться оценивает в основном положительно — получившие дозу вакцины уже делятся в соцсетях фотографиями этой процедуры. Однако в региональных больницах ситуация немного отличается, выяснил портал Delfi.

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В 13:00 вакцинация началась в Региональной больнице Северной Курземе. За первую половину дня клиника получила заявки от 137 медиков. В среднем каждый день планируется прививать 35 человек.

Представитель Видземской больницы Бенита Брила рассказала, что первая полученная партия вакцины состояла из 55 доз. Согласно плану вакцинации, этого количества должно хватить на первые три дня.

В Лиепайской больнице, как сообщили Delfi в первой половине дня, в понедельник планировалось получить 250 доз прививки от Covid-19.

В Резекненской больнице в ближайшие три дня планируется привить 30 человек — 13 сотрудников больницы и 17 работников неотложной помощи.

В Даугавпилсской региональной больнице вакцинация началась уже в первой половине дня, план на день составлял 15 человек. Председатель правления больницы Григорий Семенов пояснил Delfi, что списки работников, которым необходима прививка, сейчас обобщаются и будут готовы к концу года.

Всего в первый день получено 175 вакцин, из которых 100 предназначены для работников больницы, еще 75 — для медиков скорой помощи.

По поводу прозвучавшей информации, что порядка 5% работников больницы не готовы сделать прививку, Семенов заявил, что "ситуация потихоньку улушчается". По его мнению, медработники обязаны воспользоваться данной возможностью — ведь есть заболевает медицинский персонал, то получается, что работать и оказывать помощь людям некому.