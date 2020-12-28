Первый день вакцинации Covid-19: в Даугавпилсе медики записываются не столь охотно
Foto: F64

В понедельник, 28 декабря, вакцинация против Covid-19 началась в 10 местах по всей Латвии, первыми прививки получили медицинские работники. В Риге медперсонал возможность вакцинироваться оценивает в основном положительно — получившие дозу вакцины уже делятся в соцсетях фотографиями этой процедуры. Однако в региональных больницах ситуация немного отличается, выяснил портал Delfi.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В 13:00 вакцинация началась в Региональной больнице Северной Курземе. За первую половину дня клиника получила заявки от 137 медиков. В среднем каждый день планируется прививать 35 человек.

Представитель Видземской больницы Бенита Брила рассказала, что первая полученная партия вакцины состояла из 55 доз. Согласно плану вакцинации, этого количества должно хватить на первые три дня.

В Лиепайской больнице, как сообщили Delfi в первой половине дня, в понедельник планировалось получить 250 доз прививки от Covid-19.

В Резекненской больнице в ближайшие три дня планируется привить 30 человек — 13 сотрудников больницы и 17 работников неотложной помощи.

В Даугавпилсской региональной больнице вакцинация началась уже в первой половине дня, план на день составлял 15 человек. Председатель правления больницы Григорий Семенов пояснил Delfi, что списки работников, которым необходима прививка, сейчас обобщаются и будут готовы к концу года.

Всего в первый день получено 175 вакцин, из которых 100 предназначены для работников больницы, еще 75 — для медиков скорой помощи.

По поводу прозвучавшей информации, что порядка 5% работников больницы не готовы сделать прививку, Семенов заявил, что "ситуация потихоньку улушчается". По его мнению, медработники обязаны воспользоваться данной возможностью — ведь есть заболевает медицинский персонал, то получается, что работать и оказывать помощь людям некому.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

16

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Курземе
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
5 идей новогодних подарков для мужа или друга
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Что подарить коллегам на Новый год? 5 идей на любой вкус
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
5 идей новогодних подарков для жены или девушки
5 идей новогодних подарков для людей, у которых уже все есть