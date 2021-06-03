Первый день вакцинации подростков: прививку от Covid-19 получили 96 детей в возрасте 12-15 лет
Foto: LETA

В среду, 2 июня, когда в Латвии началась вакцинация от Covid-19 детей в возрасте 12-15 лет, прививку получили 96 подростков, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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У 94 из них не было специальных медицинских показаний для вакцинации. Прививки получили 12 детей в возрасте 12 лет, 29 - 13 лет, 20 14-летних и 35 15-летних. Среди них 37 мальчиков и 59 девочек.

Вакцинация подростков проводилась в Детской клинической университетской больнице, в Рижском родильном доме, в Резекненской больнице и у семейных врачей.

Всего в минувшие сутки прививки в Латвии получили 14 982 человека, из которых 2399 получили первую дозу вакцины, 11565 - вторую дозу, а 1018 человек были вакцинированы вакциной Johnson&Johnson, которой требуется всего одна доза.

Из тех, кто получил вакцину от Covid-19 в среду, около половины составили люди, не принадлежащие ни к одной из приоритетных групп. Также прививки получили 3234 пожилых человека старше 60 лет и 1942 человека с хроническими заболеваниями.

На сегодняшний день в Латвии 487 116 человек получили хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19, а 293 186 человек завершили процесс вакцинации. Это составляет соответственно 25,81% и 15,53% населения Латвии.

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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Коронавирус Вакцинация Прививки
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