Первый новорожденный-2021 в Риге - мальчик
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Первый ребенок появился на свет в Рижском роддоме сразу после шести часов утра. А до девяти часов родился еще один мальчик.

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В последний день старого года в роддоме родилось 12 малышей - пять мальчиков и семь девочек, - рассказала представитель Рижского роддома Байба Аузане. Среди появившихся на свет 31 декабря была и пара девочек-близнецов. Но в канун Нового года, после 23.00 родился последний мальчик 2020 года. С мальчишек стартовал и новый год.

Интересно, что третий год подряд в роддоме первыми рождаются мальчики - так было и в начале 2020 года, и в 2019 году.

Утром 1 января в Университетской клинической больнице имени Паула Страдиня детей не рождалось.

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