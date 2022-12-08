Первый призыв на службу гособороны может состоять из нескольких сотен человек

Первый добровольный призыв в Службу государственной обороны (СГО) возможен уже летом, в него могут попасть несколько сотен человек. Об этом в передаче "Сегодняшний вопрос" на Латвийском телевидении (LTV) сообщили кандидат на должность министра обороны Инара Мурниеце (Национальное объединение) и глава Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис (Объединенный список).

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Бергманис отметил, что в Адажи уже летом можно будет принять на службу "дважды по 200 человек".

Мурниеце с этим согласилась, хотя и отметила, что на данный момент введение СГО задерживается на полгода, кроме того нынешний законопроект еще можно значительно улучшить.

В то же время Бергманис признал, что ряд сроков СГО, которые были разработаны в 13-м созыве Сейма, не были выполнены, а также необходимо принять концепции гособороны и национальной безопасности, которые поддерживают создание СГО. Бергманис прогнозирует, что связанные с СГО законы будут рассмотрены на следующем заседании подкомиссии.

В ходе передачи оба политика признали, что необходимо упорядочить и систему учета военной экипировки. Мурниеце заявила, что необходима электронная система подсчета, гда подробно, прозрачно и точно будет указана и экипировка, и вооружение. В свою очередь, Бергманис отметил, что такой процесс уже был начат в 2017 году с Lattelecom, но продолжен не был.