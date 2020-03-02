Первый случай коронавируса COVID-19 в Латвии: женщина заразилась в Италии

2 марта в Латвии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Первый пациент — женщина, заразившаяся вирусом в Италии, доставлена в Центр инфектологии.

По словам директора Департамента профилактики и анализа риска инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрия Перевощикова, женщина заразилась во время пребывания в Италии. В Латвию она вместе с семьей прилетела рейсом BT226 из Мюнхена, в Мюнхен прибыла из Милана.

В самолете находилось 145 пассажиров, 24 из них летели в радиусе двух рядов от инфицированного человека. Восемь из них являются жителями Латвии. Все остальные пассажиры не рассматриваются как лица, находившиеся в контакте с заболевшими.

У латвийских властей есть список пассажиров самолета, и с теми, кто летел в непосредственной близости от инфицированной женщины (согласно международным рекомендациям — два ряда мест по обе стороны) уже ведется работа.

"Хорошая новость в том, что во время перелета 29 февраля никаких симптомов у пациента не было", — заявил Перевощиков. По его словам, это означает, что риск инфицирования других пассажиров невелик.

Эпидемиолог отметил, что в этом случае обстоятельства были благоприятными. Семья из аэропорта до дома добиралась на личном автомобиле и после возвращения домой члены семьи ни с кем не контактировали. Остальные члены семьи находятся на карантине дома.

Хотя шанс заражения коронавирусом в этом случае ничтожен, ЦПКЗ рекомендует всем пассажирам рейса BT 226 Мюнхен — Рига в ближайшие две недели внимательно следить за своим состоянием здоровья.

По словам члена правления Восточной университетской больницы Алексея Вишнякова, вместе с заболевшей женщиной госпитализирован ребенок, у которого коронавирус пока не диагностирован. Он находится в отдельном боксе под надзором врачей.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!) сообщила, что у Латвии было больше времени подготовиться к эпидемии и все службы были готовы действовать незамедлительно. В свою очередь, инфекционист Людмила Виксна сообщила, что основная причина беспокойства — это отсутствие вакцины и лекарств от коронавируса COVID-19. Тогда как по-настоящему тяжелые формы болезни бывают в основном у пожилых людей.

Впервые коронавирус COVID-19 был зафиксирован 31 декабря 2019 года в Китае. На данный момент регионами распространения вируса является Италия, Иран, Южная Корея, Китай, Сингапур. Помимо прочего, по одному случаю заболевания были зафиксированы в Литве и Эстонии. Гражданин Ирана, госпитализированный в Таллине, сначала прибыл из Стамбула в Ригу, а отсюда на автобусе отправился в Эстонию.

Ранее уже сообщалось, что от нового коронавируса пока еще не разработана вакцина. При этом специалисты говорят, что смертность от SARS-CoV-2 пока что не превышает уровень обычного сезонного гриппа.

Ситуация с нынешним вирусом усугубляется тем, что его переносчики зачастую не имеют никаких симптомов и сами не подозревают о своей болезни. У некоторых людей болезнь проявилась спустя много дней после того, как они "поймали" вирус. По этой причине всех, кто подвергся риску заражения, отправляют на длительный карантин (до 14 дней).

В борьбе с вирусом важно максимально возможное ограничение скорости распространения. Для этого рекомендуется тщательно мыть руки и избегать тесных контактов с людьми.

В случае, если житель Латвии вернулся в страну из региона, где зафиксирована вспышка коронавируса, ему необходимо в течение 14 дней следить за самочувствием. Если вы почувствовали недомогание (простуда, боль в горле, проблемы с дыханием) — необходимо звонить по телефону 113.

На больничный можно рассчитывать: