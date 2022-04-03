Первый студент из Латвии стажируется в Европейском космическом агентстве

Студент Вентспилсской высшей школы по программе "Электронная инженерия" Родриго Лауриновичс проходит стажировку в Европейском космическом агентстве (ESA).

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Лауриновичс ранее уже продемонстрировал свои знания и навыки, получив международное признание и возможность пройти стажировку в Европейском космическом агентстве. Он стал первым студентом-бакалавром из Латвии, получившим такую ​​возможность.

Европейское космическое агентство — международная организация, в которую входят 22 государства. Ее миссия состоит в создании и развитии европейского космического потенциала и обеспечении того, чтобы инвестиции в космическую промышленность приносили пользу европейским гражданам и промышленности. В агентстве работает около 2200 человек

ученых, инженеров, IT-специалистов и административного персонала.

Тот факт, что Родриго Лауриновичс выиграл престижную вакансию, подтвердив свои отличные знания, имеет важное значение. Директор программы "Электронная инженерия" Янис Шате отмечает, что это очень большая честь не только для самого Родриго Лауриновичса, но и для всех преподавателей Вентспилсской высшей школы: они способны дать учащимся знания и навыки, которые ценятся на столь высоком уровне, как Европейское космическое агентство (ESA).

Родриго вырос в Даугавпилсе, но переехал учиться в Вентспилс, где выбрал студийную программу "Электронная инженерия". Стажируется латвийский студент в Дармштадте (Германия), где находится ESA. Во время стажировки он примет участие в разработке нано-спутника OPS-SAT2.