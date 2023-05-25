Первый техосмотр — не позднее трех лет после регистрации: Сейм установил новые сроки для автовладельцев

Сейм поддержал поправки к закону О дорожном движении, которые касаются технического осмотра транспортных средств и их прицепов. Техосмотр новых легковых автомобилей, ранее нерегистрированных в Латвии и за рубежом, придется проводить в первые 36 месяцев (или три года) после регистрации.

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Второй и третий техосмотр необходимо будет проводить каждые два года, а все последующие осмотры — уже ежегодно.

Кроме того, поправки предусматривают разрешение на технический осмотр транспортного средства не только в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), но и в автосервисах, аккредитованных CSDD. Для этого будет внесена соответствующая норма в закон.

Автор предложений — автоэксперт и депутат Андрис Кулбергс. Он отмечает, что изменения в порядке проведения техосмотра помогут бороться с теневой экономикой в автосервисах, из-за чего государственный бюджет Латвии ежегодно теряет более 154 миллионов евро.

Поправки пока утверждены во втором чтении. Для их окончательного принятия они должны пройти последнее, третье чтение в парламенте.