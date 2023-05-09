Первый урожай латвийской клубники поcтупит в продажу в конце мая

Первый урожай латвийской клубники появится на прилавках в конце мая, сообщил агентству LETA агроном хозяйства Augusta zemenes Гунтарс Дзерве.

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Местные производители дождутся урожая в течение ближайших недель, а в продажу ягоды поступят в конце мая. По словам специалиста, в последнее время местные хозяйства все чаще переходят на выращивание клубники в теплицах или на закрытых площадях, что позволяет получить урожай быстрее, а также продлить клубничный сезон.

Спрос на латвийскую клубнику по-прежнему очень высокий и его трудно удовлетворить, так как в Латвии клубничный сезон длится неполных два месяца, а спрос на ягоды - до осени.

Гунтарс Дзерве не берется прогнозировать, какими будут цены в этом году, но учитывая рост издержек, они будут выше, чем в прошлом. Также агроном напомнил, что весной и осенью цены на клубнику всегда выше.

Как уже сообщал Delfi, в мае прошлого года на Центральном рынке можно было купить латвийскую клубнику, выращенную в Кокнесском крае (17 евро за кг), в Елгавском крае (15 евро за кг), а также в Сигулде (10 евро за кг).