Первым официально выдвинутым кандидатом в президенты стал Улдис Пиленс

В среду, 10 мая, "Объединенный список" выдвинул кандидатуру предпринимателя Улдиса Пиленса на пост президента Латвии. Об этом сообщил агентству LETA председатель фракции "Объединенного списка" в Сейме Эдгар Таварс.

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Кандидатуру Пиленса выдвинули все 15 членов фракции "Объединенного списка".

Пиленс стал первым кандидатом, официально выдвинутым на президентские выборы.

Как ранее заявил Таварс, избрание Пиленса президентом не будет означать падения правительства, так как президентские выборы и стабильность правительства — не связанные вопросы.

Президентские выборы станут небольшим вызовом для коалиции, но не будут критическими ни для правительства, ни для его руководителя Кришьяниса Кариньша, подчеркнул он.

В этом контексте руководитель фракции ОС отметил, что в неофициальных беседах некоторые депутаты коалиции положительно отзываются о Пиленсе. ОС приглашает коалиционные партии встречаться с Пиленсом, чтобы узнать о стратегии его деятельности на посту президента.

Как сообщалось, кандидатов на пост президента можно выдвигать до 13 мая, а выборы пройдут 31 мая.

Национальное объединение заявило о планах выдвижения на переизбрание нынешнего президента Эгила Левитса.

Поддержку ему ранее выражала крупнейшая коалиционная партия "Новое Единство", но сегодня один из ее лидеров, премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что в условиях, когда партии правящей коалиции не смогли договориться о едином кандидате, не исключено, что "Новое Единство" выдвинет своего кандидата.

По словам Кариньша, компромисс между партиями по этому вопросу еще "не созрел", и в таких условиях нельзя исключать, что у "Нового Единства" не появится свой кандидат или же может быть поддержан кандидат партии "Прогрессивные", которого она еще не объявила.

"Могут быть разные сюрпризы. На данный момент я не могу ничего исключать", — сказал Кариньш.

Премьер отметил, что до окончания выдвижения кандидатов осталось меньше недели, но в политике это большой срок, и могут произойти разные повороты.

Партия "Прогрессивные" планирует объявить своего кандидата в четверг, 11 мая, а Союз зеленых и крестьян еще не принял решения о выдвижении кандидата.