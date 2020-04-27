Первыми работу могут возобновить библиотеки и музеи

Первыми могут быть открыты библиотеки и музеи, а затем — другие организации сферы культуры. Такое мнение высказала государственный секретарь Министерства культуры Даце Вилсоне.

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По ее словам, совместно с Министерством здравоохранения изучаются возможности о постепенном снятия ограничений, введенных из-за распространения Covid-19. На прошлой неделе был предложен вариант санитарного протокола, который придется исполнять в архивах, библиотеках и музеях. Их руководство пока изучает документ.

Схожий протокол будет разработан и для возобновления репетиций профессиональных коллективов, учитывая правила социальной дистанции.

Когда эти два протокола будут согласованы, дойдет очередь до возобновления работы любительских коллективов, а затем — о публичных мероприятиях на открытом воздухе и в помещениях.

Руководитель отраслевого отдела министерства Лига Диманте уверяет, что библиотеки и музеи готовы принять посетителей, и это может произойти уже с 12 мая. Первыми будут открыты музеи с экспозицией на улице, например, Рундальский замок уже в мае намерен открыть свой сад для посетителей. Первоначально в музеях будут запрещены групповые посещения, а визит нужно будет согласовывать заранее.

Библиотекам проще организовать работу с учетом правил социальной дистанции, а книги, которые читатели возвращают, будут "находиться на карантине" пока их не обработают и не вернут на полки.