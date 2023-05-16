"Песок уже между зубами". Рижане жалуются на неасфальтированную улицу и облака пыли

Загородная романтика в черте столицы — это может звучать заманчиво, но не в случае, если вы живете на обочине неасфальтированной улицы с интенсивным движением, поднимающим в воздух облака пыли. Заложниками такой ситуации оказались жители на улице Стерсту в Риге, сообщает LSM.

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По словам жительницы одного из домов Инги, условия жизни в районе улицы стали невыносимы.

"По песчаной улице ездят машины и поднимают пыль на высоту примерно трехэтажного дома. В солнечные дни мы не можем выходить на улицу — песок зубами, на коже, повсюду. Мы хотим, чтобы здесь наконец проложили асфальт или что-то подобное, что избавит нас от пыли. Пока нам приходится поливать улицу и тратить много воды. За нее мы платим сами, конечно", — рассказала рижанка.

Хуже всего — в утренние и вечерние часы, когда движение наиболее интенсивно. Многие водители используют улицу Стерсту в качестве объездной дороги, чтобы не стоять в пробках. По улице ежедневно ездят как легковые автомобили, так и грузовые. Жителям близлежащих домов приходится мириться с пылью уже несколько лет.

Тем временем в Рижской думе указывают, что заасфальтировать улицу мешают имущественные вопросы.

"Без перестройки улицы в этом случае не обойтись, так как ее участок находится на частной территории. Соответственно, муниципалитет должен сначала выкупить ее. Только после этого можно будет также приступить к проектированию, а затем и к строительным работам. [...] В ближайшие несколько лет реализация проекта не планируется. [...] В Риге более 200 километров гравийных улиц. Треть из них будет обработана двойным покрытием уже в этом году, затем — оставшиеся две трети", — цитирует портал представителя департамента сообщения Рижской думы Яниса Вайводса.

Двойная обработка поверхности — это метод защиты от пыли, при котором на поверхность гравия наносится битумно-щебневое покрытие. Улица Стерсту, однако, пока не входит в число приоритетных мест для выполнения этих работ.

Местные жители также обратились к столичным властям с просьбой установить дорожный знак "Жилая зона", чтобы ограничить движение хотя бы грузовых транспортных средств и снизить скорость движения. Однако запрос был отклонен — по мнению представителей департамента, участок улицы Стерсту не соответствует параметрам жилой зоны.

В департаменте также указали, что для двойной обработки поверхности какой-либо улицы она должна иметь достаточно интенсивное движение. На улице Стерсту движение недостаточно интенсивно. К тому же, должен быть обеспечен отвод дождевой воды.

Общая протяженность улиц в Риге составляет 1200 километров. Этой весной было Рижская дума признала, что треть улиц находится в плохом состоянии. На восстановление асфальтового покрытия самоуправление в этом году намерено выделить до 22,5 млн евро — это как минимум вдвое больше, чем в прошлом году.