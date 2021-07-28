Пестицид попал в сырье: с рынка отозвана партия продуктов

Продовольственно-ветеринарная служба получила информацию по системе быстрого предупреждения Евросоюза о том, что пищевое сырье — камедь рожкового дерева (Е410) — было загрязнено оксидом этилена. Оповещены производители, использующие это сырье, и продукты в целях безопасности отозваны с рынка.

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Несмотря на то, что количество загрязненного сырья в продуктах небольшое, было решено отозвать всю партию. Все остальные произведенные в Латвии продукты, содержащие Е410, безопасны для употребления.

Камедь рожкового дерева используется в пищевой промышленности как стабилизатор и загуститель для улучшения текстуры продукта, например, мороженого или мясных продуктов. Оксид этилена используется в третьих странах как пестицид и фумигант для борьбы с вредителями, в ЕС его использование запрещено.