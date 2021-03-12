Петиция о том, чтобы вакцинация от Covid-19 в Латвии осталась добровольной, собрала 10 000 подписей
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Петиция за продолжение в Латвии практики добровольной вакцинации от Covid-19, размещенная на портале общественных инициатив Manabalss.lv, к пятнице, 12 марта, собрала 10 тысяч подписей, необходимые для того, чтобы инициативу можно было официально подать на рассмотрение Сейма.

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"Сейм должен юридически закрепить условие, что ни работающим/служащим на благо государства и самоуправления, ни работникам частного сектора никоим образом нельзя навязывать вакцинацию от Covid-19 — это нельзя связывать ни с договорными отношениями, ни с финансовым вознаграждением. Необходимо на законодательном уровне защитить невакцинированных людей от дискриминации, потому что существует большая часть общества, которая заботится о своем здоровье и укрепляет иммунитет, изменяя образ жизни и пищевые привычки и повышая таким образом работоспособность иммунной системы", — говорится в инициативе.

Также на Manabalss начат сбор подписей за ликвидацию Бюро вакцинации. За пять дней собрано чуть более 600 подписей.

Автор инициативы — Илзе Зелткалне. В качестве аргумента указывается следующее: "Чтобы уменьшить бюрократию и непродуманную растрату финансовых средств, не нужно создавать отдельное Бюро вакцинации. Особенно с учетом нынешней печальной ситуации в плане вакцинирования.

Поэтому нужно признать ошибку и ликвидировать Бюро вакцинации. Это одновременно сократит искусственно созданный бюрократический аппарат, который к тому же себя не оправдал".

Напомним, что в Латвии создано Бюро вакцинации. Заявленная зарплата руководящих сотрудников бюро — от 3500 до 4900 евро до уплаты налогов. В объявлении о вакансиях говорилось, что в бюро предлагается возможность управления проектом национального значения, принимать важные решения в области здравоохранения, а также получить уникальный профессиональный опыт в сотрудничестве с лучшими международными партнерами.

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