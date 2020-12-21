Петиция об отмене масок для начальных классов: Сейм призвал правительство пересмотреть решение
Foto: LETA

В понедельник, 21 декабря, Сейм рассмотрел собравшую 27 тысяч подписей гражданскую инициативу с требованием пересмотреть решение правительства о необходимости ученикам начальных классов носить маски во время нахождения в школе. Как сообщает LETA, парламент согласился с основными положениями петиции жителей и призвал Кабмин пересмотреть свое решение.

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Как сообщалось, ранее правительством было принято решение, что и в Латвии с 4 января 2021 года учителя и ученики 1-4-х классов должны будут носить маски. Дети смогут не использовать маски в особых случаях, если это связано с состоянием здоровья. Маски должны носить и работники дошкольных образовательных учреждений. Сразу после этого на портале общественных инициатив Manabalss.lv была размещена петиция "Позволим детям дышать свободно в школе". Менее чем за сутки было собранно уже более 18 тысяч подписей. "Впервые за девять лет работы платформы инициатива так быстро получила столь убедительную поддержку", — говорится на странице Manabalss.lv.

Спикер Сейма Инара Мурниеце, сославшись на получившую большую поддержку общества инициативу, уже заявила, что правительству, возможно, придется пересмотреть свое распоряжение.

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