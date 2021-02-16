Петравича: 500 евро на каждого ребенка выплатят до конца марта
Foto: LETA

До 31 марта единоразовое пособие в размере 500 евро на ребенка будет выплачено всем получателем детских пособий, у которых ребенок родился до начала чрезвычайной ситуации. Семьи, у которых ребенок родился во время ЧС, получат выплату позже — до 6 апреля. Это предусматривают поправки к "Закону о преодолениях последствий распространения инфекции Covid-19", подготовленные Министерством благосостояния.

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Если ребенок родится в период с 1 марта и до конца чрезвычайной ситуации, пособие можно будет получить в течение 30 дней после подачи запроса на пособие по уходу за ребенком до года или семейное пособие. Деньги будут перечислены либо вместе с другим пособием, либо отдельным платежом.

500 евро выплатят автоматически, никаких заявлений писать не нужно. Налоги и платежи по долговым обязательствам с этой суммы взыскиваться не будут. Также эта выплата не будет учитываться как доход при присвоении семьи статуса малоимущей.

На выплату этих единоразовых пособий государство потратит 182 миллиона евро, помощь получат родители 364 097 детей. Затраты будут покрываться из бюджета на непредвиденные расходы.

Министр благосостояния Рамона Петравича уверена, что это существенный шаг для помощи людям, доходы которых сильно уменьшились во время ЧС. Она подчеркнула, что именно это она предлагала год назад, в начале пандемии. Она надеется, что удастся добиться от коалиции еще и единоразовой выплаты 200 евро пенсионерам и людям с особыми потребностями.

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