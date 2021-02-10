Петравича: 70% клиентов и половина сотрудников готовы пройти вакцинацию в центрах социального ухода
Foto: LETA

Около 70% клиентов и примерно половина работкиков центров социального ухода готовы пройти вакцинацию от Covid-19, заявила министр благосостояния Рамона Петравича на заседании комиссия Сейма по запросам.

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Сегодня комиссия рассмотрела направленные Петравиче просьбы о "Задержках в принятии мер по снижению распространенности Covid-19 в центрах социального ухода" от депутатов фракции "Согласие" Виталия Орлова, Андрея Клементьева, Регины Лочмеле, Яниса Кришанса, Эдгара Куцина, Яниса Урбановича, Игоря Пименова, Артура Рубикса, Ивана Клементьева и Инги Голдберги.

Комментируя обвинения в задержках, министр выразила несогласие и отметила, что первые рекомендации были разработаны Министерством благосостояния еще в феврале прошлого года в ответ на первые случаи заболевания Covid-19. Со временем эти рекомендации были усовершенствованы, дополнены и разосланы во все центры социального ухода, включая муниципальные и частные.

Петравича также сообщила, что весной, в рамках подготовки ко второй волне Covid-19, Минблаг перераспределил средства, чтобы государственные центры социального ухода смогли закупить дезинфицирующие средства и дезинфекционные лампы, а также установить камеры видеонаблюдения для контроля за потоком людей, чтобы постояльцы центров не покидали территорию без разрешения, а посторонние лица не проникали в здания.

По словам Петравичи, осенью ситуация с Covid-19 в стране обострилась, что не могло не сказаться на работе центров социального ухода. Министр отметила, что центры по уходу похожи на большие семьи, и если, например, школу можно закрыть из-за выявленной там вспышки заболевания, то центры по уходу закрывать нельзя, потому что они являются домами для людей.

"Весной мы ввели строгие условия карантина, и на нас обрушились с критикой, потому что условия показались слишком суровыми. Однако мы сделали это, чтобы защитить людей от заражения", — подчеркнула министр.

Петравича считает, что вакцинация может помощь справиться с кризисом. По ее словам, Минблаг получил информацию от Министерства здравоохранения обо всех центрах социального ухода и в каждом центре назначил конкретного человека, который будет отвечать за вакцинацию.

Министр сообщила, что данные, имеющиеся в распоряжении Министерства здравоохранения, показывают, что около 70% клиентов и половина сотрудников центров по уходу готовы к вакцинации. Некоторые все еще сомневаются, а некоторые категорически против вакцинации. Что касается людей с серьезными заболеваниями, то, по словам Петравичи, ответственное за вакцинацию лицо свяжется с их семейными врачами, чтобы проконсультироваться и попросить разрешение на прививки.

Министр также напомнила, что первые прививки в центрах соцухода были начаты сегодня и будут продолжены завтра. Следующий этап вакцинации в таких центрах начнется после того, как прийдут новые партии вакцин.

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