Петравича предложила выплатить по 200 евро всем пенсионерам и людям с инвалидностью
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Министр благосостояния Рамона Петравича на собрании коалиционных партий внесла предложение последовать примеру Литвы и выплатить единоразовое пособие всем пенсионерам, лицам с особыми потребностями и получающим соцобеспечение в размере 200 евро. Об этом сообщает LETA.

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По мнению Петравичи, данная инициатива помогла бы этим менее защищенным группам населения более успешно преодолеть финансовые трудности, связанные с кризисом Covid-19. В частности, это может покрыть их расходы на защитные маски, средства дезинфекции и укрепляющие иммунитет медикаменты.

В случае, если инициатива министра Петравичи будет одобрена, это потребует порядка 100 миллионов евро из госбюджета.

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