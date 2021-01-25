Петравича призналась, что ей непросто совмещать работу министра и депутата во время пандемии

Министр благосостояния, депутат Сейма Рамона Петравича (KPV LV) признает, что в это "очень тяжелое время" нелегко совмещать работу министра и депутата. Об этом сообщает LETA.

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На вопрос, собирается ли она сложить мандат депутата Сейма, Петравича ответила, что "это действительно очень тяжелое время", и призналась, что совмещать работу "очень непросто".

Петравича рассказала, что во фракции KPV LV будет обсуждаться и решаться вопрос о возможности сложить ее депутатский мандат на время, пока она будет выполнять обязанности министра благосостояния.

Сообщается, что правление KPV LV не будет ратовать за отставку своего члена Петравичи, но призывает министра рассмотреть вопрос об уходе с должности депутата, чтобы сосредоточиться на управлении Министерством благосостояния во время пандемии коронавируса.

"Мы призвали министра подумать, не нужно ли ей сосредоточиться на работе в министерстве в это трудное для страны время. Совмещение двух постов требует больших усилий, а работы много как в парламенте, так и в министерстве", — подчеркнул член правления KPV LV Артурс Вейш.

При этом Вейшс сообщил агентству LETA, что правление ознакомилось с докладом министра о сокращении распространения Covid-19 в центрах социальной помощи.