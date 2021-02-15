Петравича рассчитывает, что в ближайшие две недели завершится вакцинация в центрах социального ухода
Foto: LETA

Министр благосостояния Рамона Петравича (За человечную Латвию, KPV LV) рассчитывает, что за две недели удастся привить всех работников и клиентов центров социального ухода. Об этом она сообщила в эфире LTV, передает LETA.

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По словам Петравичи, заявки на вакцинацию подали более чем 8000 клиентов социальных центров и 2700 работников. С начала вакцинации в центрах социального ухода 10 февраля прививку от Covid-19 получили 500 клиентов и работников.

Вакцинация на этой неделе продолжится, надеюсь, она будет проходить быстрее и, возможно, в следующие две недели нам удастся привить всех работников и клиентов центров социального ухода”, - сказала министр.

Петравича указала, что ситуация с заболеваемостью в центрах соцухода переменчивая, но улучшается. Например, в четвертую неделю этого года было резкое снижение показателей заболеваемости, но для того, чтобы тенденция была устойчивой, необходима вакцинация.

Как уже сообщалось, в пятницу Латвия получила новую поставку вакцин - 3600 доз Moderna и 9600 доз AstraZeneca. Все эти вакцины уйдут в центры социального ухода.

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