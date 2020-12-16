Петравича: в центры социального ухода Covid-19 заносят работники

В центры социального ухода Covid-19 заносят работники, заявила министр благосостояния Рамона Петравича в программе Латвийского радио "В точке пересечения".

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Она отметила, что распространение инфекции не удается остановить по всей стране, и единственные люди, которые заносят инфекцию в учреждения — это работники.

По словам Петравичи, случаи заражения Covid-19 зарегистрированы как в муниципальных центрах социального ухода, так и в государственных. В муниципальных пансионатах люди больше подвержены риску заболевания, потому что они старше.

"Сотрудники центров работают на нескольких рабочих местах и переносят инфекцию из одного места в другое. В сельской местности люди работают на одной работе, и заражений нет", — сказала министр.

Министр подчеркнула, что центры социального ухода обеспечены всеми необходимыми средствами защиты и дезинфекции, и прилагаются все усилия для предотвращения распространения инфекции.

Как сообщалось, в государственных центрах социального ухода Covid-19 в настоящее время выявлен у 11% постояльцев. К началу этой недели Минблагу было известно о случаях заражения в 13 филиалах центров социального ухода, коронавирус выявлен у 425 человек, в том числе на карантине находятся 414 постояльцев, девять человек умерли, остальные проходят лечение в больницах.