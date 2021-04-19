Петравича: в случае осознанной халатности в “Зилайскалнс” виновным грозит уголовная ответственность

Если проверка в пансионате “Зилайскалнс” выявит осознанную халатность, это может грозить уголовной ответственностью, в эфире TV3 заявила министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV), передает LETA.

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Петравича рассказала, что сейчас в пансионате ведут проверки Инспекция здравоохранения и Центр профилактики и контроля заболеваний, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Она указала, что при добровольной вакцинации необходимо оценить, клиенты пансионата отказались от прививок сами или сделали это под давлением.

“Конечно, это в своем роде громкое происшествие, но надо оценить все обстоятельства и в случае, если будут констатированы существенные нарушения, то виновных могут призвать к уголовной ответственности, а министерство будет решать вопрос об исключении “Зилайскалнс” из регистра”, - указала Петравича.

Министр подчеркнула, что в распоряжении ведомства нет информации о том, чтобы подобная ситуация была в каком-то другом пансионате. На данный момент прививку от Covid-19 получили 2500 работников центров соцухода и 6300 клиентов.

Как уже сообщалось, журналисты передачи TV3 “Nekā personīga” выяснили, что руководство адвентистского пансионата “Зилайскалнс” отказалось вакцинировать своих клиентов. В конце марта коронавирусом заразились все живущие в пансионате и десять из них умерли. Там в начале года жили 33 пожилых человека.