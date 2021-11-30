Пианист Вестардс Шимкус остановил выступления: у него "нет и не будет" ковид-сертификата

Пианист Вестардс Шимкус объявил, что временно приостанавливает свою концертную деятельность в Латвии. Такое решение было принято после того, как концерт артиста, запланированный на 4 декабря в Видземском концертном зале "Цесис", был отменен, поскольку Шимкус не сможет к этому времени предъявить документ, который подтвердил бы, что он вакцинирован против Covid-19 или переболел этой инфекцией. О своем решении пианист объявил 30 ноября в Facebook.

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"Дорогие друзья и слушатели! Я вынужден прекратить свою профессиональную деятельность. На какое время? Может, до 11 января. Может, до более теплой погоды", — написал Шимкус.

Пианист заявляет, что ему больше не разрешают выступать в Латвии, потому что он "добровольно отказался от вакцины, которая не дает стопроцентной гарантии от серьезного заболевания, которая до конца не изучена и которая может вызвать последствия, за которые мне придется отвечать самому".

Музыкант также отметил, что музыкантам, не прошедшим вакцинацию, в известных ему странах, а также в Латвии, разрешили давать концерты в течение последнего года, при отрицательном результате теста на Covid-19.