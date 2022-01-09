Пиццерия, почта, галерея: вторая жизнь железнодорожных станций Латвии

Историческое здание железнодорожной станции "Вайвари", которое летом прошлого года предложили арендаторам, нашло новых жильцов. Уже с середины января в бывшем здании станции заработает пиццерия.

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Функционально здание станции "Вайвари" уже нельзя было использовать для нужд пассажирских поездов, поэтому в рамках модернизации постройка сохранена как культурно-исторический памятник архитектуры и перенесена подальше от железной дороги. Теперь здание находится на улице Скауту в Юрмале.

Это лишь один из примеров, когда старые здания адаптируют под новые цели. Например, в историческом здании станции "Айрите" сейчас расположены частный гостевой дом и музей. Бывшая станция "Эргли" также стала привлекательным местом для туристов из Латвии и других стран — в здании проходят различные образовательные и развлекательные мероприятия. В свою очередь, станцию "Кейпене" теперь называют Киностанцией — она стала культурным пространством – детищем автора идеи кинофорума Arsenāls Аугустуа Сукуты.

В целях организации общественной жизни, привлечения туристов и для других нужд местные самоуправления заботятся станционных зданиях на своих территориях. На станции "Дубулты" действует художественная галерея, которая была создана в сотрудничестве с Юрмальской думой. В Гулбенском крае самоуправление открыло образовательный интерактивный центр "Железная дорога и пар" в бывшем здании станции.

Между тем, в бывшем станционном здании Смарде местное самоуправление создало Центр общин, а на бывшей станции "Кангари" теперь проводятся различные культурные мероприятия. О помещениях Цесисского вокзала заботится местное самоуправление, хотя само здание принадлежит Latvijas dzelzceļš. В помещениях бывшей станции расположены почтовое отделение Latvijas Pasts, автовокзал и частные коммерческие предприятия.

В свою очередь, в историческом здании конечной станции узкоколейной железной дороги в Алуксне находится предприятие общественного питания. Сама постройка принадлежит самоуправлению. Ряд других исторических станционных зданий был приобретен частными лицами и предпринимателями, пока неизвестно, для каких нужд будут использоваться постройки.

На аукционе ГАО Latvijas dzelzceļš до 26 января этого года можно приобрести железнодорожную станцию "​​Блидене" на участке Лиепая-Глуда. Также несколько других станций и зданий доступны для долгосрочной или краткосрочной аренды.