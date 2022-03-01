"Пик, похоже, уже позади". Павлютс отчитался о ситуации с Covid-19

За неделю на 5,6% снизилось количество подтвержденных случаев Covid-19, в среднем регистрируется 9 080 случаев в сутки. Заболеваемость очень медленно, но снижается вторую неделю подряд. При этом чаще болеют пожилые люди и за неделю возросла смертность.

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Среди школьников и работников школ количество случаев заболевания снизилось на 11,1%, среди остальных тестируемых, за пределами школьного скрининга — на 5,2%. При этом тестов делалось на 9,6% меньше, чем на позапрошлой неделе, а доля позитивных тестов увеличилась на 1,5%.

Пятерка самых "инфицированных" регионов — Кекавский и Марупский края, Елгава, Лиепая и Рига.

Среди детей и молодых людей заболеваемость преимущественно снижается. Среди людей старшего поколения остается более стабильной, в январе-феврале заболеваемость среди тех, кому за 50, шла вверх.

На прошлой неделе 13,5% заболевших были в возрасте старше 60 лет, 30,8% — жители, которым не исполнилось и 20 лет, 55,7% — жители 20-59 лет.

Смертность от Covid-19 возросла на 27,4% на прошлой неделе по сравнению с предыдущей. В средем в сутки умирали 15 человек. Доля тяжелых случаев заболевания среди госпитализированных пациентов тоже растет — 6,8% (неделей ранее — 6,5%). За неделю тяжелых случаев стало больше на 7,9%. В целом число пациентов с Covid-19 в больницах возросло на 3%. Эти данные министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) связал с тем, что вирус стал распространяться именно среди старшего поколения.

Число госпитализированных с основным диагнозом Covid-19 и число госпитализированных с другим основным диагнозом, но параллельно болеющих Covid-19 сравнялись, следует из отчета эпидемиологической ситуации, представленном Павлютсом правительству.