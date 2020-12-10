Пикеты 12 декабря: Рижская дума объявила, что закрывает набережную для машин

Рижская дума приняла решение запретить в субботу, 12 декабря, остановку и стоянку транспортных средств на набережной Даугавы в центре города. Это будет сделано, чтобы предотвратить возможность несанкционированных собраний в этот день, отмечают в мэрии.

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Напомним, что в субботу пройдет ряд акций протеста, организаторы которых якобы выступают против ограничений, введенных в стране во время пандемии коронавируса.

Первая акция — "Lielais brīvības protests" — должна пройти 12 декабря в полдень на Набережной 11 ноября. Организует акцию "Клуб защиты окружающей среды" (Vides aizsardzības klubs), который в качестве главных требований выдвигает отмену связанных с Covid-19 ограничений и отказ от "принудительной вакцинации" населения.

На сайте mainampasauli.news сообщается, что на сцену выйдут более 50 ораторов, среди которых владелец бренда Memory Water, конспиролог Янис Плявиньш, публицист и бывший пресс-секретарь Нила Ушакова Сандрис Точс, бывшая заместитель начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Илзе Юрча, а также политики Алдис Гобземс и Алексей Росликов.

При этом в разговоре с Латвийским радио руководство "Клуба защиты окружающей среды" утверждает, что единоличное решение провести акцию принял президент организации Арвидс Улме. По словам вице-президента клуба Лелде Стумбре, остальные представители руководства "Клуба" категорически против самой акции и тех установок, которые на ней будут озвучены. Она также отметила, что Улме гарантировал соблюдение требований — 25 участников, все в масках.

Информация о пикете 12 декабря активно распространялась в фейсбук-группе "Alda Gobzema atbalsta grupa". Депутат Сейма Алдис Гобземс заявил Delfi, что не он организатор собрания, но он "поддерживает каждого, кто готов встать против безумия властей".

Вторую акцию протеста в тот же день планирует провести бывший депутат Рижской думы Алексей Росликов вместе с обществом "Stabilitātei — jā". Она начнется у Памятника Свободы в 15 часов. После пикета было запланировано шествие к зданию Сейма, но, как сообщает LSM, организаторы отказались от него. Среди требований участников мероприятия — отставка правительства, отмена "масочного режима" для школьников или компенсации для одного родителя с правом не работать на время ЧС и сохранением рабочего места.

Третью акцию протеста 20 декабря в 12 часов у Памятника Свободы планировал провести политический активист, лидер маргинального движения Tautas varas fronte Валентин Еремеев. Его активно поддерживала и фельдшер Марина Корнатовская, которая утверждала, что именно эта акция является народной, тогда как мероприятия 12 декабря организует коалиция "против народа". Тем не менее, участники акций в соцсетях поддерживают друг друга.