Пиленс хочет, чтобы в новом правительстве было несколько вице-министров, а Ринкевич отрицает премьерские амбиции

Чтобы партнеры по создаваемой коалиции несли солидарную ответственность за различные отрасли, в новом правительстве можно было бы ввести более чем одну должность вице-министра, такое мнение в программе "900 секунд" телеканала TV3 высказал один из учредителей "Объединенного списка", предприниматель Улдис Пиленс.

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Днем ранее, напомним, стало известно, что в новом правительстве может быть создана должность вице-министра обороны для представителя "Объединенного списка". Предусматривается, что сама должность главы Министерства обороны достанется Национальному объединению.

Пиленс пояснил, что в коалиционных переговорах "Объединенный список" постоянно пытается обеспечить, чтобы будущие партнеры несли совместную ответственность за несколько отраслей. Для реализации этой цели обсуждались различные возможные инструменты, введение новых институтов или должностей. Сам Пиленс на должность в правительстве не претендует.

В конце прошлой недели, когда представитель "Нового единства", министр иностранных дел уходящего правительства Эдгарс Ринкевич вел коалиционные переговоры, Пиленс почувствовал, что удалось достичь договоренности между партнерами по введению института вице-министра или же министра с несколькими сферами ответственности. "Тема вице-министра достаточно хорошо прошла в пятницу, субботу, воскресенье. Об этом было обсуждение — три или шесть [должностей], чтобы соблюдались паритетные принципы и так далее", — пояснил Пиленс.

Однако после встречи Кришьяниса Кариньша с президентом Эгилом Левитсом и последовавших за этим заявлений, Пиленс понял, что вопрос о введении должностей вице-министра в нескольких сферах не имеет смысла. Тот факт, что Кариньш упомянул только об одной должности — вице-министра обороны — стал для Пиленса неожиданностью.

По мнению лидера "Объединенного списка", есть еще много вопросов, оставшихся без ответов — в том числе, касающихся госбюджета-2023. Потенцильные партнеры будут обсуждать бюджетные проблемы 16 и 17 ноября.

Еще один представитель "Объединенного списка" — депутат Сейма и бывший премьер-министр Марис Кучинскис — заявил в интервью "Утренней панораме" Латвийского ТВ, что в формирования правительства и разделения ответственности за отрасли еще много неизвестных. На прямой вопрос, достигнута ли договоренность об участии "Объединенного списка" в коалиции, политик ответил, что все "вероятно, где-то посередине".

"Кариньш — единственный кандидат в премьеры"

В то же время Улдис Пиленс критиковал действующего, и вероятно, будущего премьер-министра Кришьяниса Кариньш за стиль ведения калиционных переговоров, упрекая в давлении. И косвенно дал понять, что манера ведения переговоров министра иностранных дел Эдгара Ринкевиса (также — "Новое Единство") ему понравилась больше. Аналогичные намеки и острую критику в адрес Кариньша озвучивали и другие представители "Объединенного списка". Это дало повод для слухов в политических кулуарах: не может ли пойти речь о том, что кандидатом в премьеры от "Нового Единства" вместо Кариньша может стать Ринкевич?

В свою очередь, сам Эдгар Ринкевич в сети Twitter опроверг премьерские амбиции:

"Вылетаю в Риге и смотрю, что латышам по-прежнему нравится драма, поэтому еще раз хочу напомнить, что Кришьянис Кариньш — единственный кандидат "Нового Единства" на пост премьер-министра. Других нет и не будет".

Ielidoju Rīgā un skatos, ka latviešiem joprojām patīk drāma, tāpēc vēlreiz gribētos atgādināt, ka @krisjaniskarins ir vienīgais @Jauna_Vienotiba Ministru prezidenta amata kandidāts. Citu nav un nebūs — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 14, 2022

Напомним, что официльно Кришьянис Кариньш пока не номинирован президентом Эгилом Левитсом в премьер-министры. Левитс дожидается исхода коалиционных переговоров, чтобы номинировать премьера тогда, когда уже будет окончательно ясно — правительство сложилось.