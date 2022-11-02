Пиленс: нельзя приватизировать Latvenergo, Latvijas valsts meži и порты

Общества капитала государственной критической инфраструктуры нельзя отдавать на приватизацию, заявил после заявления о готовности будущих коалиционных партнеров подписать меморандум о сотрудничестве лидер "Объединенного списка" Улдис Пиленс, сообщает агентство LETA.

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Пиленс отметил, что "Объединенный список" со своей стороны акцентирует, что приватизации не должны подлежать такие предприятия как Latvenergo, Latvijas valsts meži, а также порты.

Комментируя прозвучавшее ранее в ходе коалиционных предложение о котировках отдельных государств обществ капитала на бирже, политик от "Объединенного списка" указал, что для отдельных иных обществ капитала, не входящих в критическую инфраструктуру, это возможное решение, который может дать толчок в их деятельности.

Как уже сообщалось, партнеры по будущей коалиции — "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение — договорились в среду, 2 ноября, о заключении меморандума о сотрудничестве.

Меморандум планируется подписать в четверг, 3 ноября, в 14.00.