Пиленс: нельзя приватизировать Latvenergo, Latvijas valsts meži и порты

Общества капитала государственной критической инфраструктуры нельзя отдавать на приватизацию, заявил после заявления о готовности будущих коалиционных партнеров подписать меморандум о сотрудничестве лидер "Объединенного списка" Улдис Пиленс, сообщает агентство LETA.
Пиленс отметил, что "Объединенный список" со своей стороны акцентирует, что приватизации не должны подлежать такие предприятия как Latvenergo, Latvijas valsts meži, а также порты.
Комментируя прозвучавшее ранее в ходе коалиционных предложение о котировках отдельных государств обществ капитала на бирже, политик от "Объединенного списка" указал, что для отдельных иных обществ капитала, не входящих в критическую инфраструктуру, это возможное решение, который может дать толчок в их деятельности.
Как уже сообщалось, партнеры по будущей коалиции — "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение — договорились в среду, 2 ноября, о заключении меморандума о сотрудничестве.
Меморандум планируется подписать в четверг, 3 ноября, в 14.00.