Пиленс: нужно повышать лояльность жителей и глубже интегрироваться в структуры НАТО

Внутренняя и внешняя безопасность, экономика и развитие регионов — приоритеты, которыми собирается заниматься Улдис Пиленс, кандидат на пост президента от "Объединенного списка". Об этом он рассказал в передаче LTV "Утренняя панорама" на телеканале LTV.

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"Если рядом по соседству агрессор, это нехороший сигнал", — считает Пиленс. Поэтому Латвии, по его мнению, нужно глубже интегрироваться в структуры НАТО и оружейные структуры. Он одобряет обязательную военную службу и подчеркивает, что защищать страну — не только право, но и обязанность.

Что касается внутренней безопасности, то важно повышать лояльность жителей, уверен политик. В первую очередь — разговаривая с людьми в регионах. "Если не говорить с людьми в Даугавпилсе, Лиепае, Вентспилсе — практически нельзя поднять тему лояльности", — объяснил он.

Главный вопрос, по мнению политика — это то, с каких мощностей и объемов латвийской экономики "мы можем позволить себе больше". Именно это, считает он, должно быть поднято на флаг. Для развития экономики нужно и пропорциональное развитие регионов, подчеркивает кандидат в президенты.

На вопрос о том, важно ли ему быть президентом, поддержанным коалицией, Пиленс сказал, что это несущественно. По его мнению, нельзя говорить о том, что голоса оппозиции хуже или лучше.

Как сообщалось, пока что действующий президент Эгил Левитс не сообщил, будет ли он выдвигаться на второй срок, а политики уклончиво отвечают на вопросы о том, поддержат ли они его. О готовности занять президентское кресло заявил предприниматель Улдис Пиленс. Он может получить поддержку большинства парламента, если помимо выдвинувшего его "Объединенного списка" за него проголосует оппозиция. Возможно, кандидатов будет больше — неофициально звучала информация, что кандидатами могут стать исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис и заместитель генерального секретаря НАТО Байба Браже. Также о возможности выдвинуть своего кандидата упоминала партия "Стабильность!"

Кандидатуры должны быть выдвинуты в период с 9 по 13 мая.