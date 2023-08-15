Пиленс о Кариньше: любая отставка — это потерянное время

Бывший кандидат в президенты и один из основателей партии "Объединенный список" Улдис Пиленс считает, что отставка премьер-министра Кариньша, как и любая демиссия — это потерянное время. Об этом он заявил в передаче "900 секунд" на телеканале TV3.

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В то же время он отметил, что любая отставка — это также новые возможности.

Пиленс подчеркнул, что Кариньш долгое время был главой правительства, и за это время отставание Латвии от других стран увеличилось. В то же время он не стал винить в этом Кариньша, так как считает, что тот сделал все, что мог, учитывая его "структуру личности".

Отвечая на вопрос о том, кому следует доверить формирование нового правительства, Пиленс сказал, что не следует вмешиваться в сферу ответственности президента.

"Мы готовы сотрудничать с любым кандидатом, которого назовет президент", — сказал Пиленс, отметив, что необходимо правительство, которое "выведет Латвию из отсталости".

Как сообщалось, Кариньш в четверг вручит президенту Эдгару Ринкевичу прошение об отставке, а затем президент начнет политические консультации со всеми представленными в Сейме партиями.

Объявляя о своей отставке, Кариньш заявил, что для развития страны важны многие факторы, но в первую очередь — сильное и динамичное правительство, способное принимать сложные решения. По словам премьер-министра, после долгих переговоров стало ясно, что ОС и Национальное объединение делают все возможное, чтобы затормозить любые попытки привнести в правительство больше динамизма. Если динамизм не может быть обеспечен нынешним правительством, то необходимо новое, заявил Кариньш.

Он также призвал правление и фракцию "Нового Единства" выдвинуть нового кандидата на пост премьера. Сам Кариньш на этот пост претендовать не будет.

Отставка Кариньша и нынешнего Кабинета министров откроет путь к формированию нового правительства, потенциальным ядром которого станут "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные".

Кабинет министров продолжит выполнять свои обязанности до утверждения Сеймом нового правительства.

Как сообщалось, на прошлой неделе премьер начал переговоры о формировании новой коалиции и правительства. В пятницу состоялись переговоры с "Прогрессивными" и Союзом зеленых и крестьян, которые вместе с "Новым Единством" могут сформировать ядро новой коалиции.

Нынешние партнеры по коалиции ОС и Нацобъединение отказались в пятницу участвовать в переговорах.

Ранее, чтобы добиться более динамичной работы правительства, Кариньш предложил провести ротацию ряда министерских постов, однако ОС и Нацобъединение предложение отклонили, в связи с чем премьер-министр объявил о формировании нового правительства.