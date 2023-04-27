Пиленс пользуется большей поддержкой жителей, чем Левитс. Но 36% не хотят видеть президентом ни того, ни другого

33,8% респондентов поддерживают кандидатуру Улдиса Пиленса на пост президента Латвии, 14,5% — кандидатуру действующего главы государства, свидетельствуют данные опроса, заказанного программой Латвийского телевидения Kas notiek Latvijā? у центра исследований общественного мнения SKDS. Более трети опрошенных — 36% — хотели бы видеть иного кандидата в президенты.

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SKDS также в ходе опроса выяснил, сторонники какой политической силы отдают предпочение тому или иному кандидату в президенты.

Так 85% сторонников "Объединенного списка" выражают поддержку кандидату в президенты от этой политической силы предпринимателю Улдису Пиленсу. Среди респондентов, отдающих предпочтение "Латвии на первом месте", 63% поддерживают Пиленса, среди избирателей Союза "зеленых" и крестьян таких 42%, среди избирателей "Стабильности" — 41%. Эти оппозиционные партии допускают голосование за Пиленса.

А вот корреляция между поддержкой Эгила Левитса и готовностью голосования за Национальное объединение и "Новое Единство", которые готовы голосовать за действующего президента — иная. Так только 40% потенциальных избирателей Национального объединения, выдвинувшего кандидатуру действующего президента, поддерживают Левитса. Среди сторонников "Нового Единства" Левитса поддерживают 55%. При этом 19% сторонников Нацобъединения симпатизируют Пиленсу, среди избирателей "Нового Единства" таких 7%.

Потенциальные избиратели партии "Прогрессивные", которая пока не выразила поддержку ни одному из кандидатов, распределились так: за Пиленса — 28%, за Левитса — 22%. А вот 36% сторонников этой партии не отдают предпочтение ни одному из двух кандидатов. Среди политических сил, представленных в Сейме, "Прогрессивные" — партия с самым большим плюрализмом мнений о том, кто должен стать президентом. В потенциальном электорате остальных партий все же есть более выраженная поддержка того или иного кандидата, что совпадает с позицией самих политических сил.

Не хотят видеть президентом ни Левитса, ни Пиленса 29% потенциальных избирателей "Нового Единства", 41% — избирателей СЗК, 32% — "Латвии на первом месте", 42% — "Стабильности", 28% — Национального объединения, 4% — "Объединенного списка".

Опрос проводился с 17 по 21 апреля по всей Латвии, в нем приняли участие 1005 респондентов.

Выборы президента Латвии состоятся в Сейме 31 мая.