Пиленс: президент должен дать жителям страны надежду на будущее

Одна из главных задач президента — дать стране и ее народу надежду на будущее, заявил в интервью программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ) кандидат на пост президента, основатель "Объединенного списка" (ОС) Улдис Пиленс.

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"Надежда — это первое. С надеждой приходит вера. За верой действие, а затем результаты", — сказал Пиленс, добавив, что, став президентом, хотел бы добиться того, чтобы народ Латвии через доверие и веру в свои силы пришел к правильным действиям, которые принесут результаты.

На вопрос, не считает ли он, что такой подход может вызвать скептицизм у населения, кандидат ответил, что для того, чтобы этого не произошло, необходимо говорить с людьми на всех уровнях и во всех краях, чтобы понять их проблемы и мотивы, которые помогли бы измениться к лучшему. В этом контексте Пиленс упомянул о своем бизнес-опыте, дав понять, что он достаточно обширен и успешен.

На просьбу рассказать, каким Пиленс видит образ Латвии, он ответил, что хотел бы, чтобы остальной мир видел эту страну социально, политически и экономически активной, а также очень открытой для стратегических инвестиции, в основном из трансатлантического блока. В долгосрочной перспективе для Латвии важно сохранить свое место в международном процессе разделения труда, чтобы страна не стала избыточным пространством для мировой экономики.

Для Латвии также важно помочь восстановить Украину, разрушенную российским вторжением. В этом Пиленс видит огромный потенциал для нашей страны, а также возможность повысить ее экономические параметры.

Комментируя политические интриги вокруг президентских выборов, Пиленс подчеркнул, что в это трудное время, председательствуя в Комитете министров Совета Европы и в ожидании саммита НАТО, Латвия не может себе позволить создавать о себе представление как о политически нестабильной или небезопасной стране. Поэтому, по его мнению, президентские выборы не должны быть связаны с какими-либо изменениями в правительстве.

Пиленс предполагает, что если бы он встретился с "Новым Единством" раньше, то, возможно, эта политическая сила согласилась бы поддержать его как общего кандидата коалиции на пост президента, и "Новому Единству" не пришлось бы выставлять своего кандидата после отказа Эгила Левитса баллотироваться.