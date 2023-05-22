Пиленс решил продать свои акции UPB, даже если не станет президентом

Предприниматель Улдис Пиленс намерен продать свои акции в АО UPB, даже если его не изберут на пост президента. Об этом кандидат в президенты от "Объединенного списка" сообщил в интервью Латвийскому телевидению.

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В интервью Пиленс сказал, что сейчас ведутся переговоры о продаже его акций в архитекурно-строительном концерне UPB. Первые переговоры ведутся с действующими акционерами, имеющими преимущественное право покупки. Интерес к покупке акций в целом достаточно высок.

Несколько лет назад UPB оценивался в 91 миллион евро. Пиленс в настоящее время владеет третью компании. На вопрос, продает ли он свою долю примерно за 30 миллионов евро, Пилен частично согласился, подчеркнув, что сейчас ведутся новые переговоры и новые оценки стоимости предприятия, чтобы прийти к решению, приемлемому для обеих сторон. По его мнению, UPB могло стать более ценным только в последние годы.

Улдис Пиленс — фигурант Топ-10 латвийских миллионеров, совладелец лиепайского архитектурно-строительного предприятия UPB holdings.

Прибыль холдинга в 2020 году превышала 13 млн евро. UPB — один из крупнейших индустриальных концернов в странах Балтии (строительство, проектирование, производство стройматериалов, монтаж, сервис). Как свидетельствуют данные firmas.lv, в 2021 году оборот UPB составил 207,7 млн евро, прибыль — 5,9 млн евро. Данные за 2022 год еще не поданы. Кроме Пиленса истинными бенефициарами являются Марис и Мадара Мори.

На должность президента Латвии претендуют три кандидата: предприниматель и сооснователь "Объединенного списка" Улдис Пиленс, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, выдвинутый "Новым Единством", а также эксперт в области госуправлени Элина Пинто, выдвинутая оппозиционными "Прогрессивными"

Выборы президента состоятся в Сейме 31 мая.