Pilsēta cilvēkiem — Рижской думе: положительных перемен в городе нет, будет протест

Не дождавшись положительных перемен в городской среде, общество Pilsēta cilvēkiem 1 июня проведет протестное шествие в Риге. Об этом агентству LETA сообщила представительница общества Гунита Питеране.

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Нынешняя дума у власти уже больше, чем полтора года, но обещанные перемены так и не видны, говорят организаторы мероприятия. Pilsēta cilvēkiem хочет призвать "коалицию перемен" Рижской думы ввести положительные перемены в городской среде, в особенности — в связи с безопасностью движения.

Перед выборами политики рекламировали себя пешеходной улицей Тербатас и обещали большую безопасность для наименее защищенных участников движения. Однако на данный момент в обществе разочарованы деятельностью Рижской думы.

Pilsēta citvēkiem отмечает, что проблем в городе много: обустройство новых пешеходных переходов в городе идет очень медленно и не планируется никаких специальных мер по снижению трафика; реализуются проекты с неудачной и даже опасной для пешеходов и велосипедистов инфраструктурой, такие как открытый в выходные туннель под улицей Лачплеша возле улицы Маскавас, дороги на Луцавсале и строительство Восточной магистрали.

По-прежнему отсутствует план превращения улицы Тербатас в пешеходную, на улице Чака в одном направлении убрали велодорожку, а на улицах Барона, Бривибас и Валдемара нет заметных улучшений и они не планируются.

Также одна из существенных проблем — сокращение рейсов общественного транспорта из-за отсутствия финансирования. Вопреки заявленным городским планам, это снижает привлекательность общественного транспорта и увеличивает количество автомобилей на улицах.

Pilsēta cilvēkiem также выражает недоумение по поводу кампании "Не будь обезьяной. Езди как человек", организованной Рижской думой совместно с Дирекцией безопасности дорожного движения. В обществе считают, что это бессмысленное оскорбление уязвимых участников дорожного движения.

"Вместо того, чтобы улучшить в Риге безопасность хотя бы при помощи тех же столбиков, Рижская дума обязывает пешеходов нажимать кнопки на светофорах. Это дорого обходится и усложняет передвижение по городу пешком. А потом еще и акции, в которых пользователей микромобильности обзывают обезьянам!", — говорит председатель правления Pilsēta cilvēkiem Карлис Крекис.

Протестное шествие 1 июня начнется в 17:00 на Ратушной площади, далее участники протеста направятся к департаменту сообщения Рижской думы на улице Гертрудес.

