Pilsēta cilvēkiem собирает ненужные велосипеды для беженцев из Украины
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Чтобы жители Украины могли перемещаться по Риге проще, экономичней и экологичней, организация Pilsēta cilvēkiem призывает жителей жертвовать свои велосипеды. Они могут быть с небольшими техническими дефектами (например, лопнувшая шина или порванное сиденье). Принимаются также велосипедные запчасти.

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Велосипеды и запчасти можно жертвовать до 31 марта в одном из пяти пунктов приема, которые обеспечили партнеры Pilsēta Cilvēkiem:

  1. Viskaļi, улица Visaļu 36a.
    (По рабочим дням, заранее договорившись с Ингуной по телефону 29728287);
  2. Мастерская велосипедов Erenpreis, во дворе улицы A.Čaka 90A
    (По рабочим дням с 11:00 до 18:00, заранее договорившись с Томсом по телефону 26157372);
  3. Draugiem Group, улица Ojāra Vācieša 6b
    (По рабочим дням, с 09:00 до 16:00, заранее договорившись с Янисом по телефону 29225520);
  4. Имантский рынок, Kurzemes prospekts 3
    (Каждый день с 8:00 до 20:00, телефон дежурного — 28814388);
  5. Brīvbode, улица Turgeņeva 13,
    (В четверг и пятницу с 12:00 до 19:00, телефон 29728281).
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