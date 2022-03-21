Pilsēta cilvēkiem собирает ненужные велосипеды для беженцев из Украины

Чтобы жители Украины могли перемещаться по Риге проще, экономичней и экологичней, организация Pilsēta cilvēkiem призывает жителей жертвовать свои велосипеды. Они могут быть с небольшими техническими дефектами (например, лопнувшая шина или порванное сиденье). Принимаются также велосипедные запчасти.
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Велосипеды и запчасти можно жертвовать до 31 марта в одном из пяти пунктов приема, которые обеспечили партнеры Pilsēta Cilvēkiem:
- Viskaļi, улица Visaļu 36a.
(По рабочим дням, заранее договорившись с Ингуной по телефону 29728287);
- Мастерская велосипедов Erenpreis, во дворе улицы A.Čaka 90A
(По рабочим дням с 11:00 до 18:00, заранее договорившись с Томсом по телефону 26157372);
- Draugiem Group, улица Ojāra Vācieša 6b
(По рабочим дням, с 09:00 до 16:00, заранее договорившись с Янисом по телефону 29225520);
- Имантский рынок, Kurzemes prospekts 3
(Каждый день с 8:00 до 20:00, телефон дежурного — 28814388);
- Brīvbode, улица Turgeņeva 13,
(В четверг и пятницу с 12:00 до 19:00, телефон 29728281).
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