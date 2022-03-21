Pilsēta cilvēkiem собирает ненужные велосипеды для беженцев из Украины

Чтобы жители Украины могли перемещаться по Риге проще, экономичней и экологичней, организация Pilsēta cilvēkiem призывает жителей жертвовать свои велосипеды. Они могут быть с небольшими техническими дефектами (например, лопнувшая шина или порванное сиденье). Принимаются также велосипедные запчасти.

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Велосипеды и запчасти можно жертвовать до 31 марта в одном из пяти пунктов приема, которые обеспечили партнеры Pilsēta Cilvēkiem: