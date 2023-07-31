Pilsēta cilvēkiem выступает против обязательных шлемов для пользователей электросамокатов и велосипедистов

Объединение Pilsēta cilvēkiem ("Город для людей") выступает против обязательного использования защитных шлемов пользователями электросамокатов и велосипедистами, сообщили в организации.

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Pilsēta cilvēkiem не против использования шлемов как таковых — объединение поддерживает использование шлемов детьми, а также добровольный выбор людей в их ношении, особенно при занятиях велоспортом.

При этом Pilsēta cilvēkiem категорически против правил, которые предусматривают обязательное использование шлемов абсолютно всеми велосипедистами, в том числе и теми, кто каждый день безопасно передвигается по маршрутам, где шансы попасть в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) ничтожно малы.

Организация отмечает, что каждый взрослый велосипедист имеет право оценить возможные риски и принять решение об использовании шлема. Обязательное использование шлема всеми велосипедистами имеет сомнительную добавочную стоимость по ряду причин, подчеркивает Pilsēta cilvēkiem.

По словам организации, обязательное использование шлемов отпугивает людей от езды на велосипеде по разным практическим причинам. Классическим примером тому считается Австралия, где в начале 90-х годов прошлого века были введены обязательные шлемы для велосипедистов, в результате чего число велосипедистов значительно сократилось.

По мере уменьшения числа велосипедистов риск столкновения с автомобилями для оставшихся велосипедистов будет возрастать (так называемый принцип "safety in numbers"). В то же время отсутствуют доказательства того, что обязательное ношение шлемов для велосипедистов действительно повысит их безопасность на дороге. Кроме того, согласно некоторым исследованиям, использование шлемов также может провоцировать менее осторожное поведение со стороны автомобилистов и создавать у велосипедистов ложную иллюзию безопасности, что приводит к более рискованной езде.

Pilsēta cilvēkiem отмечает, что ежедневные поездки на велосипеде полезны для здоровья и относительно безопасны. Согласно нескольким исследованиям, польза для здоровья от поездок на работу на велосипеде значительно перевешивает потенциальные риски.

Как свидетельствуют результаты проведенного в 2018 году исследования, вероятность смертельных травм головы для пешехода и велосипедиста, пройдя или проехав одно и то же расстояние, одинакова. Однако существует и более старое исследование: в нем говорится, что передвижение на велосипеде не более опасно, чем передвижение пешком. Но до такого абсурда, как обязательное ношение шлемов пешеходами, пока никто не додумался, подчеркивает Pilsēta cilvēkiem.

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Исследования, на которые, как правило, ссылаются защитники обязательного использования шлемов, рассматривают способность одних только шлемов уменьшать последствия травм головы при аварии.

Как отмечает Pilsēta cilvēkiem, этот аргумент игнорирует тот факт, что обязательное использование шлемов для всех велосипедистов оказывает негативное влияние на развитие велодвижения и здоровье населения, при этом преимущества (увеличение защиты от травм в небольшой части ДТП) не перевешивают недостатки. На данный момент в Латвии отсутствует даже статистика травм головы, полученных велосипедистами и другими уязвимыми участниками дорожного движения, не говоря уже о статистическом анализе.

Pilsēta cilvēkiem особо подчеркивает, что обязательное ношение шлемов велосипедистами — это борьба со следствием, а не с причиной.

В свою очередь, работа Министерства сообщения заключается в устранении причин. Причинами травм головы являются не отсутствие шлема, а падение в результате ДТП или аварийной ситуации. По мнению Pilsēta cilvēkiem, снизить количество ДТП можно путем создания безопасной инфраструктуры для уязвимых участников дорожного движения, обеспечения соблюдения правил дорожного движения, а также дополняя их обязанностью автотранспортных средств, обгоняющих велосипедистов, соблюдать интервал не менее 1,5 метра.

Также почти во всех странах Европейского союза (ЕС) ношение шлемов взрослыми велосипедистами является добровольным, а в области безопасности движения приоритеты сосредоточены на снижении количества ДТП, что также должно быть приоритетом правительства и Минсообщения, как это предусмотрено "Планом безопасности дорожного движения на 2021-2027 годы", утвержденным Кабинетом министров.