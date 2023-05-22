Пинто: Президент должен уметь чувствовать общественные ожидания и претворять их в политику

Одной из важнейших функций президента является способность чувствовать ожидания общества и претворять их в политику, сказала в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" кандидат в президенты от партии "Прогрессивные" Элина Пинто.

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По ее словам, в последние годы об этой функции президента "может быть, немного забыли". По мнению Пинто, перевод общественных ожиданий в политику должен проявляться как использование внутриполитических инструментов — работа с правительством и главой правительства, созыв заседаний правительства по мере необходимости, а также тщательная законодательная работа с целью пересмотра законов, в которых не отражены интересы общества.

Также важно, чтобы президент реализовывал внешнюю политику страны, донося до союзников четкий месседж о постоянной поддержке Латвией Украины и неразрывной принадлежности к западной и североевропейской семье.

На вопрос, нужен ли Латвии избранный народом президент, Пинто ответила, что первый шаг — активно использовать существующие функции президента.

"Это будет лакмусовой бумажкой, которая поможет понять, действительно ли необходимо расширять полномочия президента или их просто надо наполнить настоящим энтузиазмом, знаниями и требовательностью", — сказала кандидат в президенты..

Она воздержалась прогнозировать свои шансы на избрание, призвав сосредоточиться на идеях и содержании того, что предлагают кандидаты в президенты.