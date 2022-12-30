Пиротехники: продажи фейерверков сократились в два раза по сравнению с прошлым годом
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В этом году, в том числе в праздничные дни, продажи пиротехники сократились в два или три раза по сравнению с прошлым годом, признал LETA глава Ассоциации независимых пиротехников (NPA) Янис Нутовцс.

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По его словам, есть как минимум пять причин снижения объемов торговли. Во-первых, влияние войны и солидарность с пострадавшими в Украине. Во-вторых, общий рост цен отрицательно сказывается на торговле пиротехникой. "Обычно фейерверки идут последними в праздничном списке", — отмечает Нутовцс.

В качестве третьего влияющего фактора Нутовцс назвал новую привычку крупных клиентов, в том числе бизнесменов, ездить в путешествия и, таким образом, не инвестировать в пиротехнику. Также снижению продаж пиротехники способствует отказ самоуправлений от запуска фейерверков в государственные праздничные дни и Новый год.

При этом глава ассоциации заявил, что такое соглашение между муниципалитетами является несправедливым и не обсуждалось с отраслью, поэтому NPA рассматривает возможность обращения в Совет по конкуренции.

В свою очередь, пятой причиной снижения использования пиротехники, по словам Нутовцса, является появившаяся в СМИ информация о том, что фейерверки можно запускать только до 23.00 во время праздников. Он подчеркнул, что в повседневной жизни это действительно так, но по регламенту фейерверки можно запускать в полночь в праздничные дни.

"Это тяжело", — сказал Нутовцс, добавив, что по мере того, как легальная пиротехническая промышленность исчезает в неблагоприятных условиях, нелегальная торговля будет процветать.

Это часто приводит к травмам потребителей из-за некачественных ракет. В то же время с исчезновением местных коммерсантов торговлю пиротехникой в ​​Латвии, скорее всего, перехватят иностранные предприниматели.

NPA зарегистрирована в 2017 году. Цель организации — способствовать развитию индустрии пиротехники и сопутствующих услуг в Латвии и Европе.

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